Джамала о карантине и музыкальной индустрии: "Как выйти из этого кризиса, я не знаю"

Певица рассказала, когда по ее мнению артисты смогут вернуться к своей работе

Джамала считает, что больше всех из-за ограничений в связи с коронавирусом пострадали артисты. Певица рассказала, как карантин отразился на ее концертной деятельности и когда, по ее мнению, музыканты вернутся к своему делу.

Ранее Оля Полякова призналась, что волнуется за будущее после карантина. Она высказалась о том, куда привел кризис работников сферы культуры.

Смотрите в сюжете, как Джамала проводит время на карантине:

Беременная вторым ребенком Джамала убеждена, что все украинцы понесли финансовые проблемы из-за карантина, введенного в нашей стране в марте этого года. Но больше всех, считает Джа, пострадали представители шоу-бизнеса. Об этом она рассказала в интервью на "Радио Крым.Реалии".

"Мне кажется, очень тяжело будет всем, но артисты пострадают в большей степени. Кафешки уже начнут открывать с мерами предосторожности, чтобы экономика жила, а артисты не смогут работать дольше всех. Концерты, скопления людей, закрытые залы и так далее – к сожалению, до этого нескоро дойдет. По всему миру отменилось огромное количество фестивалей. Как выйти из этого кризиса, я не знаю", – поделилась Джамала.

Певица также отметила, что никого из своей команды в период карантина она не уволила.

"Я никого не уволила – это невозможно, это люди, с которыми ты работаешь уже десять лет. Пока мы на доверии и любви потихоньку выживаем, но сказать человеку: "Пока, до лучших времен" – я не могу", – рассказала Джамала.

Мы также писали, что Джамала прокомментировала финал Нацотбора на "Евровидение-2020".

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