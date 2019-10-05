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Джамала обнажила стальной пресс и рассказала о краже

Певица готовится к масштабному концертному туру

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:29
Джамала
Джамала
Фото: instagram.com/jamalajaaa

Украинская певица Джамала, которая готовится ко второй беременности, показала стройную фигуру и стильный осенний образ. Звездная мама опубликовала новое фото в Instagram и рассказала о курьезном случае на гастролях.

О громком скандале с Джамалой смотрите в сюжете:

В скором времени Джамала отправится в тур "10", о чем сообщила своим фолловерам. В подписи к свежей фотографии, исполнительница вспомнила курьезный случай, который произошел с ее командой в прошлом.

"Для нас каждый тур – это одно огромное приключение, наполненное различными историями, как веселыми так и весьма неприятными. Однажды просто из нашего автобуса похитили саксофон. Сразу успокою вас, все закончилось хорошо, инструмент вернулся владельцу. Да, и такое случается", – призналась звезда.

Джамала
Джамала
Фото: instagram.com/jamalajaaa

На снимке Джа запечатлена на мосту в Киеве. На ней актуальный тренч, спортивный топ и модные в этом сезоне велосипедки. Подписчики звезды отметили потрясающую фигуру и пресс. "Beyoncé отдыхает", "Какой живот!", "Вы невероятны!", – пишут пользователи в комментариях.

А недавно Джамала сделала откровенное признание о своих недостатках.

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Джамала певица
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