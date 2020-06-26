Джамала поделилась фото со съемок фильма для Netflix, в котором сама приняла участие

Певица похвасталась селфи с известной голливудской звездой

Джамала, которая недавно стала мамой во второй раз, показала фото со съемок музыкального фильма "Евровидение: История огненной саги" от Netflix. На своей странице в Instagram украинская певица разместила серию снимков, которые были сделаны во время работы над картиной.

Своим фолловерам в социальной сети Джамала рассказала, как в июле 2019 года получила письмо от Дэвида Добкина и Уилла Феррелла, где сообщалось, что ее приглашают на съемки фильма о "Евровидении".

В посте Джа отметила, что во время работы над фильмом ее впечатлило все, и ей "показалось, что она попала в сказку". На первом кадре украинка запечатлена вместе с канадской актрисой Рейчел Макадамс.

INSTAGRAM

"В июле прошлого года я получила письмо приблизительно такого содержания: "Дорогая Джамала! Мы снимаем фильм о Евровидении. Мы очень хотели бы, чтобы ты приняла в нем участие, ведь ты душа и сердце Евровидения". И подпись: Дэвид Добкин и Уилл Феррелл. Серьезно? Меня приглашает сниматься режиссер фильмов "Незваные гости" и "Шанхайские рыцари" Дэвид Добкин и король комедии Уилл Феррелл? Вот это событие", – написала в посте певица.

Певица добавила, что все знали ее конкурсную песню "1944", с которой она выступала на "Евровидении-2016", и когда Джамала зашла в гримерку, услышала, как Дэн Стивенсон напевает ее.

В фильме "Евровидение: История огненной саги" снялись Уилл Феррелл, Рэйчелл Макадамс, Дэн Стивенсон, и участники "Евровидения" Нета Барзилай, Александр Рыбак, Лорин, Элина Нечаева.

О чем фильм "Евровидение: История огненной саги"

По сюжету фильма двое исландских певцов Ларс и Сигрит отправляются на знаменитый конкурс, чтобы показать свою песню и завоевать сердца слушателей. На пути к заветной славе они готовы на все ради своей мечты.

Премьера состоялась 26 июня 2020 года.

А на днях Джамала показала трогательное видео выписки из роддома.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться