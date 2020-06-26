Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Джамала поделилась фото со съемок фильма для Netflix, в котором сама приняла участие

Сегодня, 15:00

Певица похвасталась селфи с известной голливудской звездой

Джамала, которая недавно стала мамой во второй раз, показала фото со съемок музыкального фильма "Евровидение: История огненной саги" от Netflix. На своей странице в Instagram украинская певица разместила серию снимков, которые были сделаны во время работы над картиной.

Своим фолловерам в социальной сети Джамала рассказала, как в июле 2019 года получила письмо от Дэвида Добкина и Уилла Феррелла, где сообщалось, что ее приглашают на съемки фильма о "Евровидении".

В посте Джа отметила, что во время работы над фильмом ее впечатлило все, и ей "показалось, что она попала в сказку". На первом кадре украинка запечатлена вместе с канадской актрисой Рейчел Макадамс.

INSTAGRAM

"В июле прошлого года я получила письмо приблизительно такого содержания: "Дорогая Джамала! Мы снимаем фильм о Евровидении. Мы очень хотели бы, чтобы ты приняла в нем участие, ведь ты душа и сердце Евровидения". И подпись: Дэвид Добкин и Уилл Феррелл. Серьезно? Меня приглашает сниматься режиссер фильмов "Незваные гости" и "Шанхайские рыцари" Дэвид Добкин и король комедии Уилл Феррелл? Вот это событие", – написала в посте певица.

Певица добавила, что все знали ее конкурсную песню "1944", с которой она выступала на "Евровидении-2016", и когда Джамала зашла в гримерку, услышала, как Дэн Стивенсон напевает ее.

В фильме "Евровидение: История огненной саги" снялись Уилл Феррелл, Рэйчелл Макадамс, Дэн Стивенсон, и участники "Евровидения" Нета Барзилай, Александр Рыбак, Лорин, Элина Нечаева.

О чем фильм "Евровидение: История огненной саги"

По сюжету фильма двое исландских певцов Ларс и Сигрит отправляются на знаменитый конкурс, чтобы показать свою песню и завоевать сердца слушателей. На пути к заветной славе они готовы на все ради своей мечты.

Премьера состоялась 26 июня 2020 года.

А на днях Джамала показала трогательное видео выписки из роддома.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Слава Каминская попала в больницу: что на самом деле произошло На известную украинскую певицу напали по дороге на съемки: фото Племянница Софии Ротару временно уходит со сцены: заявление певицы
фильм Джамала певица Netflix Рейчел Макадамс
Реклама

Новости партнеров

Хозяйка самых красивых ягодиц в одном белье засветила Месси
Хозяйка самых красивых ягодиц в одном белье засветила Месси
Михаилу Ефремову вынесли суровый приговор после ДТП
Михаилу Ефремову вынесли суровый приговор после ДТП
Вчені встановили причини відсутності симптомів у інфікованих КВI
Вчені встановили причини відсутності симптомів у інфікованих КВI
Легендарный повар раскрыл секрет восхитительного пюре
Легендарный повар раскрыл секрет восхитительного пюре

Популярные статьи

Сегодня, 13:33Шоу-бизнес

Бывшего Холостяка Дмитрия Черкасова родители выставили из собственного дома

Сегодня, 13:25Афиша

Ариане Гранде – 27! Лучшие песни эпатажной артистки

Сегодня, 05:56Fun

Мужчина засунул руку в пасть акулы: появилось видео курьезного случая на пляже

Вчера, 14:00Travel

Куда поехать на День Конституции-2020: увлекательные туры

Вчера, 05:55Fun

Просто волшебство: две незнакомые девушки с одинаковой внешностью встретились на пляже, фото

Вчера, 05:05Fun

25 июня: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

24 июняТехно

Найдено доказательство существования океана глубоко под землей

24 июняПсихология

Три главных закона Вселенной, которые работают для всех и всегда

24 июняШоу-бизнес

Обвинил в смерти парня: отец погибшей на Бали Анастасии Тропицель рассказал детали похорон

24 июняШоу-бизнес

Сын Виктора Павлика сделал новое заявление о своей онкологии

24 июняTravel

Куда поехать на выходные под Киевом: красивые места

24 июняFun

Турист снимал свою подругу на видео и неожиданно заметил возле нее огромного хищника

24 июняТехно

Вселенская авария: Черная дыра столкнулась с необъяснимым объектом

24 июняWellness

Первая помощь при отравлении едой: чего категорически нельзя делать

24 июняFood

Как приготовить классический соус бешамель

24 июняFun

Мужчина сделал фото во время отдыха и удивился, когда рассмотрел фон

Новости партнеров

Помните маленькую Аврору? В этом году ей исполнится 29 лет
Помните маленькую Аврору? В этом году ей исполнится 29 лет
Просто и быстро: Хе из судака по-корейски. Рецепт
Просто и быстро: Хе из судака по-корейски. Рецепт
Всплыли скандальные подробности из бурной молодости Ани Лорак
Всплыли скандальные подробности из бурной молодости Ани Лорак
Квитко опубликовала горячий снимок своей подруги
Квитко опубликовала горячий снимок своей подруги
Бесстыжая Каменских обнажила свои роскошные формы ради фото
Бесстыжая Каменских обнажила свои роскошные формы ради фото
Подросшая дочь Орбакайте затмила талантом Лизу и Гарри
Подросшая дочь Орбакайте затмила талантом Лизу и Гарри
Жену 74-летнего Петросяна раскритиковали за странный внешний вид
Жену 74-летнего Петросяна раскритиковали за странный внешний вид
Кароль, Лорак, Лобода и другие звезды в купальниках
Кароль, Лорак, Лобода и другие звезды в купальниках

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять