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Джамала показала нежное фото с сыном

Тренер "Голос. Діти 5" растрогала сеть семейным кадром

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:58
Джамала с сыном
Джамала с сыном
Фото: instagram.com/jamalajaaa

Певица Джамала, которая недавно рассказала, что вдохновило ее на создание хита "Крила", порадовала своих поклонников новым фото с малышом Эмиром-Рахманом. В Instagram тренер шоу "Голос. Діти 5" опубликовала очень трогательный и милый снимок.

Смотрите также эксклюзивное интервью с Джамалой:

В кадре Джамала и Эмир запечатлены на фоне цветущей лаванды. Оба улыбаются и выглядят счастливыми.

Публикация от Jamala (@jamalajaaa)

Для фотосессии на природе Джамала выбрала длинное белое платье свободного кроя с черными цветами.

Публикация от Jamala (@jamalajaaa)

"Так иногда хочется вернуться в свое детство. Опять поймать на коже теплый морской воздух, почувствовать запах цветущего граната и кипариса", – поделилась в публикации певица.

35-летняя Джамала родила первенца Эмира в марте 2018 года. Отец малыша – бизнесмен Бекир Сулейманов, с которым певица состоит в официальном браке с 2017 года.

Напомним, что ранее Джамала сделала неожиданное признание в эфире шоу "Голос. Діти 5".

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