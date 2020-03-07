Джамала показала свое детское фото и поделилась трогательной семейной историей

Певица объяснила, почему так любит тюльпаны

Певица Джамала показала, как выглядела в детстве. Артистка, которая на днях отправилась в Амстердам, разместила архивное фото в социальной сети, и поделилась трогательной семейной историей.

Джамала Фото: пресс-служба

Сегодня Джамала на официальной странице в Instagram поделилась серией снимков, на которых она запечатлена с тюльпанами. Примечательно, что первое фото было сделано, когда еще будущая артистка была маленькой.

Джа рассказала своим фолловерам историю своей семьи, которая связана с тюльпанами.

INSTAGRAM

"Мой папа профессиональный музыкант, но в конце 80-х ему пришлось оставить музыку и заняться делом, которое сможет прокормить семью. Это были сложные времена. В Мелитополе он устроился на подработку в теплицу, выращивал огурцы, помидоры. А чуть позже заинтересовался тюльпанами, тогда в нашей стране только начали появляться редкие сорта из Голландии. Папа на последние деньги покупал небольшие партии луковиц, каждый год стараясь увеличивать их количество, – написала певица. – Помню, что важно было успеть вырастить тюльпаны к 8 марта. С 5 марта начинался горячий период продаж. И вот мне лет 5, папа будит нас с сестрой в 6 утра и мы идем в теплицу. Там мы аккуратно срываем цветы, нежно обволакиваем каждый бутон резинкой, чтоб он не раскрылся раньше времени. Специальных холодильников у нас не было, а тюльпаны нужно держать в прохладе. Ведь на рынок они должны попасть в презентабельном виде".

В Амстердаме Джамала побывала в теплицах, в которых выращивают тюльпаны. Она также показала несколько кадров сделанных там.

Напомним, что в 2017 году когда голландская компания вывела сорт тюльпанов, который назвали в честь украинской певицы – Jamala.

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