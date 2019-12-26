Джамала повторила свой новогодний образ 30-летней давности

Артистка призналась, что наряд на Новый год ей подбирала всегда мама

Джамала Фото: пресс-служба

Популярная украинская певица Джамала, которая вместе с рэпершей alyona alyona презентовали клип и песню "Забирай", приняла участие в спецпроекте "Переснять Новый год" и повторила свой детский образ.

Также Джамала презентовала новое музыкальное видео на песню "Цена правды":

Певица опубликовала на своей странице в Instagram свое архивное фото с детства и современное, на котором она полностью повторила "аутфит".

Джамала в детстве Фото: instagram.com/jamalajaaa

Детское фото было сделано в 1987 году, когда Джамале было четыре года. На голове у будущей звезды огромный бант, который певица повторила и на новой фотографии.

Читайте также: Джамала выпустила две чувственные авторские колыбельные

"Наряд на новогодние праздники мне всегда подбирала мама. Но, как видите, любовь к яркому наряду и аксессуарам у меня была всегда", – добавила в подписи Джамала.

Джамала Фото: instagram.com/jamalajaaa

Напомним, ранее ранее Джамала поделилась нежными фотографиями со своим супругом Сеит-Бекиром Сулеймановым. Артистка показала нежность на новых кадрах

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.