Джамала поздравила маму с днем рождения и растрогала подписчиков

Джамала поблагодарила маму за постоянную поддержку

Джамала Фото: instagram.com/jamalajaaa

Украинская певица Джамала не скупится на фото со своими родственниками, в том числе с маленьким сыном, и часто публикует их в Instagram. Но сегодня у Джамалы особенный повод – ее мама Галина отмечает день рождения. В честь такого события певица написала трогательный пост и добавила милые снимки.

Кроме того, Джамала заинтриговала подписчиков своим подарком маме, о котором упомянула, но не назвала.

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"Мама, мамулечка, самая красивая и родная! Мой самый дорогой друг, критик и поддержка! Считаю, подарки на юбилей нужно готовить заранее. Я старалась! Спасибо, что всегда рядом. И я в твоей "команде мамы Джамалы"! Люблю! С Днём рождения!, – написала артистка.

Мама Джамалы Галина с внуком Фото: instagram.com/jamalajaaa

Джамала с мамой Фото: instagram.com/jamalajaaa

Джамала с мамой и сестрой Фото: instagram.com/jamalajaaa

Мама поддерживает Джамалу на каждом жизненном этапе, и певица не упускает возможности поблагодарить ее за это.

Напомним, 9 февраля состоялся первый полуфинал Нацотбора на "Евровидение 2019", членом жюри которого является Джамала. Певица назвала фаворитов конкурса.

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