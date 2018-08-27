Народная артистка Украины Джамала празднует 35-летие: лучшие хиты певицы
Певица исполняет песни в жанрах джаз, соул, фанк, фолк, поп и электро
Знаменитая Джамала – яркий представитель современной украинской эстрады. У певицы есть узнаваемый тембр и песни, которые слушают сотни тысяч людей по всей стране и за рубежом.
Джамала исполняет песни в жанрах джаз, соул, фанк, фолк, поп и электро, а также принимает участие в оперных постановках и шоу. В 2016 году она одержала победу на международном песенном конкурсе "Евровидение", а также стала Народной артисткой Украины.
Родилась будущая знаменитость в 1983 году в городе Ош, Киргизстан, где семья отца Джамалы оказалась после депортации крымских татар из Крыма. В 1989 году семья Сусаны (настоящее имя Джамалы) переехала в Крым, в село Малореченское под Алуштой, которое певица называет своей родиной.
К 35-летию Джамалы предлагаем вспомнить и послушать подборку ее самых ярких хитов.
Jamala – Thank you
Jamala – Заплуталась
Jamala – Иные
Jamala – 1944
Jamala в дуэте с DakhaBrakha – Заманили
Jamala – Чому квіти мають очі
Jamala – Любити
Jamala- Крила
Напомним, недавно Джамала презентовала еще один стильный трек. Кроме того, Джамала в начале августа сняла лирический клип на песню "Крила".