Народная артистка Украины Джамала празднует 35-летие: лучшие хиты певицы

Певица исполняет песни в жанрах джаз, соул, фанк, фолк, поп и электро

Джамала. Фото: instagram.com/jamalajaaa/

Знаменитая Джамала – яркий представитель современной украинской эстрады. У певицы есть узнаваемый тембр и песни, которые слушают сотни тысяч людей по всей стране и за рубежом.

Джамала исполняет песни в жанрах джаз, соул, фанк, фолк, поп и электро, а также принимает участие в оперных постановках и шоу. В 2016 году она одержала победу на международном песенном конкурсе "Евровидение", а также стала Народной артисткой Украины.

Родилась будущая знаменитость в 1983 году в городе Ош, Киргизстан, где семья отца Джамалы оказалась после депортации крымских татар из Крыма. В 1989 году семья Сусаны (настоящее имя Джамалы) переехала в Крым, в село Малореченское под Алуштой, которое певица называет своей родиной.

К 35-летию Джамалы предлагаем вспомнить и послушать подборку ее самых ярких хитов.

Jamala – Thank you

Jamala – Заплуталась

Jamala – Иные

Jamala – 1944

Jamala в дуэте с DakhaBrakha – Заманили

Jamala – Чому квіти мають очі

Jamala – Любити

Jamala- Крила

Напомним, недавно Джамала презентовала еще один стильный трек. Кроме того, Джамала в начале августа сняла лирический клип на песню "Крила".