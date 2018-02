Джамала презентовала новую песню "Крила"

Украинская певица Джамала во время финала национального отбора на "Евровидение 2018", где она была членом жюри, презентовала песню "Крила". Видео опубликовал в YouTube канал "UA:Перший".

"Именно на финале отбора на "Евровидение" я хочу спеть свою новую песню. Это единственная площадка, куда авторы приносят свои песни... Песня "Крила" – гимн всем, кто боится признаться себе, что ему нужна поддержка", – сказала певица.

Ранее сообщалось, что Джамала выступит в финале Нацотбора на Евровидение-2018.

Напомним, в Киеве состоялся финал национального отбора на Евровидение-2018. По итогам оценок жюри и зрительского голосования, Украину на Евровидении-2018 в мае в Лиссабоне будет представлять MELOVIN с песней "Under The Ladder". "Under The Ladder" – это песня о поражениях, которые через события приводят нас к успеху.