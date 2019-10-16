Джамала призналась, почему не афишировала отношения с Бекиром Сулеймановым

Певица рассказала о супружеской жизни

Отношения Джамалы с мужем Бекиром Сулеймановым стали первыми, которые певица решилась рассекретить. Более того, Джамала перестала скрывать и начала появляться на публике с возлюбленным лишь после помолвки. По словам артистки, она пыталась уберечь отношения и самого Бекира.

"Я долго не говорила вообще о своих отношениях с Бекиром. Потому что я оберегала прежде всего его. Мне не хотелось, чтобы его о чем-то спрашивали... Он не любит. Если вы спросите, предлагали ли нам сделать глянец вместе, свадьбу, рождение – постоянно. Он не соглашается. Ему это не нравится", – говорит Джа.

Артистка также призналась, что их отношения с мужем далеко не идеальные, однако серьезных конфликтов Джамала вспомнить не смогла.

Джамала с мужем Бекиром и сыном Эмиром-Рахманом Фото: instagram.com/jamalajaaa

"Мы точно не идеальные, ну точно. Это невозможно. Мы спорим. Мы еще очень мало, скажем так, как супруги, и возможно это рано говорить. Но я не могу вспомнить сейчас скандалов... Он знает меня разной. Он знает меня настоящей. И я ему очень благодарна за то, что он всегда меня поддерживает и находит такие подходящие слова. Я даже удивляюсь, откуда у него такая мудрость. И для меня всегда становится такой опорой. Моим крылом", – признается певица.

По словам Джамалы, Бекир взял на себя много важных забот, рядом с ним она чувствует себя девочкой.

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"Обожаю быть на втором плане. Мне нравится, когда он все за меня решает. Относительно оплатить-не оплачивать, ЖЭК, ну все. Можно сказать, все какие-то такие домашние моменты – все он решает. Иногда меня даже это пугает, потому что мне не хочется работать. Я хочу, чтобы я просто была, знаете... у меня муж такой все решает, я так пришла домой, все есть, ну такая лень просыпается", – поделилась Джамала.

О большом концерте в Киеве, отношении к хейтерам, предстоящей паузе Джамалы в творчестве и планах на второго ребенка – узнайте в сюжете "Зіркового шляху".

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