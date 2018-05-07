Джамала рассказала, как совмещала съемки в "Голос країни-8" с первыми днями материнства
Юрий Горбунов добавил, что, наблюдая за Джамалой, вспомнил беременности своей жены Катерины Осадчей
Вчера зрители увидели специальный проект "Светская жизнь. Звезды Голоса", который был посвящен самым ярким участникам, победителям и звездным тренерам восьми сезонов "Голосу країни".
В рамках программы Джамала рассказала ведущей "Голосу країни" Катерине Осадчей, как совмещала съемки с первыми днями материнства: "Во время прямых эфиров мой муж приезжал на съемочную площадку вместе с ребенком, чтобы я покормила сына. Материнство вдохновляет, поэтому я нахожу время на все: для меня действительно важна карьера и почетно быть тренером такого масштабного проекта. Во время беременности я стала более уязвимой, мне хотелось плакать от счастья, игры бэнда, невероятных декораций, выступлений участников. Чувственность в восьмом сезоне зашкаливала", – призналась молодая мама.
Тем временем, ведущий проекта Юрий Горбунов добавил, что наблюдая за Джамалой, вспомнил беременности своей жены Катерины Осадчей: "Я смотрел на Джа и понимал, что в прошлом году и Катя так реагировала на выступления вокалистов, а лирические песни вызвали у нее слезы", – поделился Юрий Горбунов.
Интересно, что в 8 сезоне "Голосу країни" приняло участие рекордное количество популярных звезд украинского шоу-бизнеса. Так, все красные кресла в этом году развернули Юрий Ткач, Злата Огневич, Ирина Федишин, Камалия, Анна Тринчер, экс-Борис Апрель Зианджа. Также свои силы в проекте испытала олимпийская чемпионка Ирина Мерлени, но ни один тренер не нажал на красную кнопку. В свою очередь, Юрий Ткач рассказал о моменте, когда родилась идея прийти на "Голос країни":
"За кулисами "Танців з зірками" мы с Сергеем Бабкиным пели уже всем известный юмористический кавер на его песню, и кто-то выкрикнул: " Юра, тебе нужно идти на "Голос країни". Я подумал, что действительно хочу попробовать свои силы", – сказал Юрий.
Тем временем, победительница "Танців з зврками" и тренер "Голосу.Діти-4" Наталья Могилевская за кулисами проекта призналась, что очень боялась в "Голосі країни-7" не развернуть красные кресла, но все же ей удалось покорить сердца всех своих коллег. В свою очередь, Павло Зибров, который принял участие в шестом сезоне, но ни один тренер не нажал на кнопку, поделился, что специально выбрал классическую композицию, чтобы звездные наставники его не узнали.
Также участники "Голосу країни", которые после участия в проекте стали популярными украинскими певцами, LAUD, Constantine, Мария Яремчук, Христина Соловий, INGRET, Вера Кекелия, Роман Дуда, Влад Феничуо признались, что именно проект стал их первой ступенью к популярности.
Напомним, победительницей "Голосу країни-8" стала подопечная Сергея Бабкина 20-летняя Алена Луценко из Белой Церкви. Победу участнице принесла песня Нины Матвиенко "Колискова зорі". Девушка с народным вокалом получила почетное звание "голоса страны", 3-месячную ротацию на ХитФМ, а также квартиру.
Ранее финалистка "Голос країни-8" Анна Тринчер в интервью "Сегодня" рассказала, как изменилась ее жизнь после участия в проекте, о работе с Джамалой и критике мамы.