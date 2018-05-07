Джамала рассказала, как совмещала съемки в "Голос країни-8" с первыми днями материнства

Юрий Горбунов добавил, что, наблюдая за Джамалой, вспомнил беременности своей жены Катерины Осадчей

Джамала. Фото: пресс-служба 1+1

Вчера зрители увидели специальный проект "Светская жизнь. Звезды Голоса", который был посвящен самым ярким участникам, победителям и звездным тренерам восьми сезонов "Голосу країни".

В рамках программы Джамала рассказала ведущей "Голосу країни" Катерине Осадчей, как совмещала съемки с первыми днями материнства: "Во время прямых эфиров мой муж приезжал на съемочную площадку вместе с ребенком, чтобы я покормила сына. Материнство вдохновляет, поэтому я нахожу время на все: для меня действительно важна карьера и почетно быть тренером такого масштабного проекта. Во время беременности я стала более уязвимой, мне хотелось плакать от счастья, игры бэнда, невероятных декораций, выступлений участников. Чувственность в восьмом сезоне зашкаливала", – призналась молодая мама.

Тем временем, ведущий проекта Юрий Горбунов добавил, что наблюдая за Джамалой, вспомнил беременности своей жены Катерины Осадчей: "Я смотрел на Джа и понимал, что в прошлом году и Катя так реагировала на выступления вокалистов, а лирические песни вызвали у нее слезы", – поделился Юрий Горбунов.

Интересно, что в 8 сезоне "Голосу країни" приняло участие рекордное количество популярных звезд украинского шоу-бизнеса. Так, все красные кресла в этом году развернули Юрий Ткач, Злата Огневич, Ирина Федишин, Камалия, Анна Тринчер, экс-Борис Апрель Зианджа. Также свои силы в проекте испытала олимпийская чемпионка Ирина Мерлени, но ни один тренер не нажал на красную кнопку. В свою очередь, Юрий Ткач рассказал о моменте, когда родилась идея прийти на "Голос країни":

"За кулисами "Танців з зірками" мы с Сергеем Бабкиным пели уже всем известный юмористический кавер на его песню, и кто-то выкрикнул: " Юра, тебе нужно идти на "Голос країни". Я подумал, что действительно хочу попробовать свои силы", – сказал Юрий.

Тем временем, победительница "Танців з зврками" и тренер "Голосу.Діти-4" Наталья Могилевская за кулисами проекта призналась, что очень боялась в "Голосі країни-7" не развернуть красные кресла, но все же ей удалось покорить сердца всех своих коллег. В свою очередь, Павло Зибров, который принял участие в шестом сезоне, но ни один тренер не нажал на кнопку, поделился, что специально выбрал классическую композицию, чтобы звездные наставники его не узнали.

Также участники "Голосу країни", которые после участия в проекте стали популярными украинскими певцами, LAUD, Constantine, Мария Яремчук, Христина Соловий, INGRET, Вера Кекелия, Роман Дуда, Влад Феничуо признались, что именно проект стал их первой ступенью к популярности.

Напомним, победительницей "Голосу країни-8" стала подопечная Сергея Бабкина 20-летняя Алена Луценко из Белой Церкви. Победу участнице принесла песня Нины Матвиенко "Колискова зорі". Девушка с народным вокалом получила почетное звание "голоса страны", 3-месячную ротацию на ХитФМ, а также квартиру.

Ранее финалистка "Голос країни-8" Анна Тринчер в интервью "Сегодня" рассказала, как изменилась ее жизнь после участия в проекте, о работе с Джамалой и критике мамы.