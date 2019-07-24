Джамала рассказала о материнстве и показала милое фото с сыном

Певица наслаждается проведенным с Эмиром временем

Джамала Фото: instagram.com/jamalajaaa

Совсем недавно поклонники украинской певицы Джамалы пришли в восторг от ее семейной фотосессии в лавандовом поле. И снова победительница Евровидения 2016 решила порадовать трогательным снимком со своим сыном.

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Популярная певица Джамала, несмотря на свой плотный график, старается все свободное время проводить в кругу семьи, в частности – со своим сыном Эмиром. Так, на своей странице в Instagram артистка призналась, что маленькие достижения ребенка приносят ей удовольствие и вдохновляют. Ко всему, звезда растрогала подписчиков новым нежным фото с сыном.

Джамала с сыном Фото: instagram.com/jamalajaaa

"Заново научиться удивляться простым вещам, следить за каждым новым шагом, радоваться достижениям малыша – это так круто и так вдохновляет, что даже трудно передать словами. Такое ощущение, будто ты сам заново рождаешь", – трогательно написала Джамала. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Напомним, что ранее Джамала сделала неожиданное признание в эфире шоу "Голос. Діти 5".А также до этого стало известно, что Джамала дважды выступала на территории России в 2014 году. После пиар-директор певицы дал комментарий относительно этой информации.

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