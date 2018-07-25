Джамала разместила трогательные фото с сестрой и племянницами

Певица показала редкие семейные снимки

Джамала. Фото: instagram.com/jamalajaaa

Знаменитая украинская певица Джамала сейчас в отпуске. Звезда успела опубликовать несколько фото, на которых она запечатлена со своим мужем и сестрой.

Джамала с мужем и сестрой Фото: instagram.com/jamalajaaa

Известно, что певица путешествует по Греции и Турции, где проживает ее сестра. Об этом она сообщила в Instagram: "Очень люблю лето ещё и за то, что это всегда возможность путешествовать, открывать новое, зарядиться новым и старым/древним, когда узнаешь историю – узнаешь о себе. Вчера это был остров Родос". Джамала объяснила, что с семьей они успели посетить огромное количество достопримечательностей.

Кроме этого певица разместила несколько новых фото, на которых она запечатлена со своей сестрой Эвелиной и племянницами. "Kizlar", – подписала снимок певица, что означает "девочки".

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Ранее Джамала показала соблазнительные фото с отдыха. Также мы сообщали, что Джамала опубликовала трогательное селфи с сыном.