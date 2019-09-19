Джамала сделает перерыв в карьере, чтобы родить второго ребенка

Певица планирует посвятить время мужу и родить еще одного малыша

В эксклюзивном интервью журналистам программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" популярная певица Джамала, которая похвасталась подарком от мужа, призналась, ради чего готова сделать паузу в карьере и как решает конфликты с мужем.

Этот год в карьере Джамалы особенный – певица празднует десять лет на сцене. Именно к этой дате артистка выпустила сборник лучших песен. Сейчас Джамала готовится к туру по 10 городам Украины. С особым волнением артистка говорит о новых дуэтах и туре, потому что понимает – потом нескоро сможет порадовать поклонников. Певица хочет больше времени посвятить мужу Бекиру.

"Я думаю, что сделаю перерыв для того, чтобы снова родить. Мы будем с радостью ждать пополнения, потому что мне очень хотелось бы иметь большую семью. Например, у моей мамы в семье было 7 детей, а у папы 2 – он и сестра", – признается Джамала журналистам программы "Ранок з Україною".

Джамала с мужем Бекиром и сыном Эмиром-Рахманом Фото: instagram.com/jamalajaaa

Хотя Джамала и обожает дело, которому посвятила жизнь, пропускать то, как растет ее ребенок, она не хочет.

"Сейчас, например, я очень скучаю, когда уезжаю в отпуск или в туры – долго не вижу своего Эмира. И я думаю, что это основной момент, который меня действительно расстраивает. Но брать его с собой не могу, потому что для него это тяжело. Но не переживайте, у него все хорошо – с ним отец, родители моего мужа – они просто невероятные няни", – рассказала певица.

И хотя муж Джамалы младше ее на восемь лет, певица говорит: мудрости ему не занимать. Почти все потенциальные ссоры переводит в тихие семейные обсуждения.

Джамала с сыном Фото: instagram.com/jamalajaaa

"Я очень темпераментная, импульсивная, бывает, иногда жалею о том, что сказала. Бекир более взвешенный, и он спокойнее – держит все в себе… И, если у нас есть какой-то вопрос, мы его очень спокойно обсуждаем", – поделилась Джамала.

Смотрите программу "Ранок з Україною" по будням в 6:30 на телеканале "Україна".

Ранее мы также писали, что Джамала сделала откровенное признание.

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