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Джамала станет мамой во второй раз: фото беременной певицы

Радостную новость певица сообщила в своем микроблоге

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:52
Джамала
Джамала
Фото: instagram.com/jamalajaaa

Украинская певица Джамала, которая недавно выпустила чувственные колыбельные, удивила поклонников приятным известием. Джамала беременна во второй раз. Об этом артистка сообщила в своем микроблоге, опубликовав снимок со своим супругом Бекиром Сулеймановым и сыном Эмиром-Рахманом. На фото виден заметно округлившийся животик.

Смотрите подробности, почему Джамала возьмет паузу в карьере:

Джамала также опубликовала стих в Instagram, в котором обращается к малышу в мужском роде. Значит ли это, что Джамала ожидает еще одного сына – пока неизвестно.

"Мне казалось, у любви есть предел, граница, которая всем нам дана, Как взвешенная крупа, норма. Но ты постучал, дал знак, что здесь, Пристыдил меня, что я вновь не сама. И в секунду расширил просторы любви, что так часто мы сами себе назначаем. И со вселенной внутри ожидаю тебя, Да что там — души не чаю. Нет, невозможно стать опытней и даже привыкнуть. Это чудо, которое дарит Всевышний", – написала Джамала под снимком.

INSTAGRAM

Как известно, Джамала 27 марта 2018 года родила первенца. Мальчика назвали Эмир-Рахман Сеит-Бекир огълы Сулейманов.

Напомним, ранее в эксклюзивном интервью журналистам программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" популярная певица Джамала рассказала, что готова сделать паузу в карьере ради того, чтобы второй раз родить ребенка.

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