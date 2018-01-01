Джамала удивила поклонников "домашним" снимком

Поклонники не устают поздравлять певицу с рождением сына

Фото: instagram.com/jamalajaaa

Джамала опубликовала фотографию без макияжа, что вызвало массу комментариев со стороны фанатов.

Джамала, украинская певица, победительница международного песенного конкурса Евровидение 2016 недавно родила малыша. Буквально неделю назад Эмиру-Рахману исполнился месяц. После рождения артистка опубликовала множество фотографий в социальной сети Instagram, но настолько откровенную — впервые за долгое время.

На снимке Джамала изображена без косметики, с небольшими естественными покраснениями кожи, находящаяся в объятиях сына. Фото опубликовано на ее официальной странице в сети. Фотография была опубликована 5 мая поздним вечером. В подписи к публикации певица пожелала всем детям и мамам спокойной ночи.

Джамала instagram.com/jamalajaaa

В ответ на столь откровенную фотографию большинство подписчиков отреагировало более чем радостно. Поклонники не устают поздравлять певицу с рождением сына, а после такого фото стали еще больше восхищаться ее мужеством, силой и материнским героизмом.

"Настоящая мама, без фотошопа и всяких штучек! Респект", "Держитесь, скоро будут спокойные сладкие ночи!!!", "Желаю отоспаться", "Я вас очень уважаю, вы пример для всех женщин", "Это самое прекрасное чувство, мама,"")))", "Счастье материнства)", — прокомментировали фото фанаты.

Некоторые подписчики даже по-доброму пошутили над снимком: "Откуда вы берете столько сил?! – Из мешков... – Из каких мешков? – Тех, что под глазами! Доброй ночи".

О том, как Джамала родила сына, смотрите на видео ниже:

