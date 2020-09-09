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Джамала в стильном костюме рассказала, почему не спешит худеть после родов

Сегодня, 16:58

Певица не истязает себя тренировками и диетами

Певица Джамала, которая 20 июня стала мамой во второй раз, поделилась с подписчиками в Instagram откровенными размышлениями по поводу своей фигуры и похудения после родов.

Артистка разместила несколько фото в стильном белом костюме от бренда NATALIYA NOVITSKA и отметила, что сейчас ей комфортно в своем теле, и она совсем не спешит терять вес после рождения сына.

"Я не спешу и другим не советую, или торопиться надо медленно. Вот я тут подумала и решила, что не буду спешить возвращаться в свою привычную физическую форму. Почему? Потому что с момента рождения Селима прошло всего два с половиной месяца. И еще потому, что я реально верю, что все вернется через девять месяцев. Почему именно девять, вы, наверное, догадались. Ровно столько месяцев тело растягивается, приготавливается, а потом "собирается" назад. Да, это абсолютно моя теория", – пишет Джамала.

Джамала
Фото: instagram.com/jamalajaaa
Джамала
Фото: instagram.com/jamalajaaa
Джамала
Фото: instagram.com/jamalajaaa
Джамала
Фото: instagram.com/jamalajaaa
Джамала
Фото: instagram.com/jamalajaaa
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По словам певицы, она не видит смысла истязать себя специальными диетами и тренировками ради всеобщей похвалы. Одной из причин также является грудное вскармливание.

"Я не смогла бегать. Бежишь с молоком — грудь болит, ноги ватные, испытываю дискомфорт, мне тяжело", – признается Джамала.

Артистка отметила, что тяжелым нагрузкам предпочитает йогу и уже ищет тренера. А также – массажи и бассейн. Кроме этого, как отметила Джамала, уход за ребенком в первые месяцы жизни – и так нелегкая нагрузка для любой мамы.

Напомним, Джамала отметила 37-летие.

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