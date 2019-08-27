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Джамала в свой день рождения попросила у фанатов необычный подарок

Певица обратилась к своим подписчикам с важной просьбой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:09
Джамала
Джамала
Фото: instagram.com/jamalajaaa

Украинская певица Джамала, которая сегодня отмечает свой 36-й день рождения, обратилась к подписчикам в Instagram с важной просьбой.

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Именинница вместо подарков попросила поклонников сделать благое дело – помочь больным деткам и купить реагенты для Киевского областного онкодиспансера, где проходят стационарное лечение 40 маленьких пациентов.

INSTAGRAM (@jamalajaaa)

"Друзья, сегодня у меня день рождения и я уже успела загадать желание. Хочу "один", но такой необходимый подарок для многих малышей – реагенты. Поэтому, если вы хотите меня поздравить, сделайте это, перечислив удобную для вас сумму на счет фонда. Если мы с вами соберем 100 000 гривен, то покроем полугодовую потребность в реагентах и ​​поможем лечить малышей максимально эффективно. Именно это сделает меня по-настоящему счастливой. P.S. Конечно, я вас люблю и без подарков. Но, если честно, с подарками немного больше", – обратилась к поклонникам Джамала. 

Напомним, что ранее Джамала сделала неожиданное признание в эфире шоу "Голос. Діти 5". А также до этого стало известно, что Джамала дважды выступала на территории России в 2014 году. После пиар-директор певицы дал комментарий относительно этой информации.

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