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Музыка в крови: путь к успеху культовой певицы Джамалы

Победительница Евровидения 2016 отмечает день рождения

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:01
Джамала
Джамала
Фото: instagram.com/jamalajaaa

Украинская певица Джамала, которая недавно показала, как выглядит ее родная сестра, сегодня, 27 августа, отмечает свой день рождения. Победительнице песенного конкурса Евровидения 2016 исполняется 36 лет.

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К 36 годам крымскотатарская певица построила успешную карьеру и стала одной из самых популярных артисток Украины. Престижные конкурсы и постоянная работа над своим вокалом – с раннего детства Джамала уверенно шла к заветной мечте – петь на большой сцене.

С чего начинался творческий путь Джамалы?

Еще с малых лет Сусана (настоящее имя Джамалы, – Ред.) знала, что музыка у нее в крови. Петь будущая звезда начала еще с трех лет и всегда охотно выступала на семейных праздниках перед родителями. В Алуште Джамала закончила музыкальную школу по классу фортепиано, после чего поступила в Симферопольское музучилище.

Джамала в детстве
Джамала в детстве
Фото: Instagram.com

По окончанию учебного заведения юная певица отправилась покорять Киев и поступила в Национальную музыкальную академию им. Чайковского.

В многочисленных интервью артистка признавалась, что, несмотря на талант, учиться ей было тяжело и даже появлялись мысли бросить академию. Но внутренний голос Джамалы подсказывал: "Нужно идти дальше". Именно во время обучения в столице одна из педагогов привила будущей звезде любовь к джазу, что отложило отпечаток на ее песнях.

Первая победа и крутой поворот в карьере

С 15-ти лет Джамала не пропускала ни один песенный конкурс, а первую победу получила на международном конкурсе "Голоса будущего", который проходил в Нижнем Новгороде. Крутой поворот в ее карьере случился в 2009-м году – тогда Джа победила на популярном конкурсе "Новая волна". Необычный тембр голоса с привкусом джазовым ноток заполонил сердца зрителей и жюри. Победа на таком престижном конкурсе принесла немалую популярность певице, в результате чего в 2009 году она получает еще две награды: премию от ELLE Style Award "Певица года" и премию "Человек года 2009" в номинации "Кумир украинцев".

Смотрите видео выступления Джамалы на "Новой волне" 2009:

Участие в Евровидении – трамплин на творческом пути

В 2011 году Джамала решает попробовать свои силы на Нацотборе Евровидения со своей авторской песней Smile, однако победить тогда не получилось, ее звездный час тогда еще не настал. Джамала не сдалась и снова решила принять участие в Национальном отборе уже в 2016 году. Певица не только достойно представила Украину в Швеции, но и с песней "1994" привезла домой победу.

Победное выступление Джамала на Евровидении 2016:

После этого знаменательного события в жизни певица стала судьей Национального отбора на песенный конкурс Евровидения, вышла замуж и родила почти год назад первенца - Эмира-Рахмана. Теперь украинская знаменитость участвует в самых популярных проектах страны и продолжает выпускать хитовые песни. 

INSTAGRAM (@jamalajaaa)

Напомним, что ранее Джамала сделала неожиданное признание в эфире шоу "Голос. Діти 5".А также до этого стало известно, что Джамала дважды выступала на территории России в 2014 году. После пиар-директор певицы дал комментарий относительно этой информации.

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