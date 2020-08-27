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Джамале – 37: певица опубликовала нежные фото в честь дня рождения

Сегодня, 14:47

Артистку поздравили ее коллеги и подписчики

Сегодня, 27 августа, известная украинская певица Джамала празднует свой день рождения. Артистке исполняется 37 лет. По такому случаю она разместила несколько своих фото в Instagram и рассказала о возрасте.

"Наверное, я выросла, но абсолютно не повзрослела. С каждым сыном становлюсь лучше. Дальше – интереснее. Спасибо всем людям рядом. Любви, счастья и поддержки всем людям на Земле", – прокомментировала публикацию Джамала.

На снимках артистка позирует в платье нежно-персикового оттенка. Волосы уложила волнами, а в макияже Джамала сделала акцент на глаза.

Джамала
Фото: instagram.com/jamalajaaa
Джамала
Фото: instagram.com/jamalajaaa
Джамала
Фото: instagram.com/jamalajaaa
Джамала
Фото: instagram.com/jamalajaaa
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В комментариях артистку поздравили ее коллеги, друзья и поклонники. К примеру, солистка группы The HARDKISS Юлия Санина написала: "С днем рождения, прекрасная Джа".

"С днем рождения, любимая певица", "Ты – наша гордость", "Невероятная, с днем рождения", – написали поклонники певицы.

Джамала празднует день рождения – смотрите видео:

Напомним, Джамала показала новорожденного сына в семейной фотосессии. Ранее певица Джамала поделилась лайфхаками для перелетов с детьми.

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