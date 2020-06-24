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Не сдерживала слез: Джамала показала трогательное видео выписки из роддома

Сегодня, 17:25

19 июня певица родила второго ребенка

19 июня певица Джамала стала мамой во второй раз. 36-летняя украинская исполнительница сообщила о рождении мальчика утром в субботу, 20 июня. Спустя пять дней звезду выписали из роддома.

На своей странице в Instagram победительница "Евровидения-2016" опубликовала трогательное видео этого счастливого момента в их с супругом Бекиром Сулеймановым жизни.

На опубликованных кадрах запечатлен трогательный момент, когда певице и ее супругу вручают свидетельство о рождении сына. В этот момент она не сдержала слезы, чем растрогала подписчиков.

В роддом новоиспеченных родителей пришли поздравить друзья, с которыми они отправились отмечать рождение второго сына на террасу одного из столичных заведений.

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Напомним, что первый ребенок Джамалы Эмир-Рахман родился 27 марта 2018 года. В этом году сыну артистки исполнилось 2 года. Новорожденному мальчику, который появился на свет 19 июня, дали имя Селим-Гирай.

Ранее певица Джамала рассказала, как совместить работу и материнство.

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