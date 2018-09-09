Джанет Джексон рассказала, как похудела на 30 килограммов

Джанет Джексон поделилась секретом, как избавилась от лишнего веса после беременности

Джанет Джексон похудела на 30 кг. Фото: instagram/janetjackson

Американская исполнительница Джанет Джексон, которая впервые за долгое время украсила обложку модного глянца, рассказала, как ей удалось очень сильно похудеть.

Как мы помним, своего первого ребенка Джанет решилась родить в 50 лет. Это оказалось непростым делом, и в итоге прибавило ей более 30-ти килограммов. После рождения сына Джексон рассталась с мужем-миллиардером и решила возвращаться к музыкальной карьере, которую вынуждена была прервать на несколько лет. И вот уже нынешней весной она отправилась с концертами по стране, и все были очень удивлены внешним видом Джанет, выглядевшей еще лучше, чем до родов.

Джанет Джексон Фото: instagram/janetjackson Джанет Джексон Фото: instagram/janetjackson Джанет Джексон Фото: instagram/janetjackson Джанет Джексон Фото: instagram/janetjackson Джанет Джексон Фото: instagram/janetjackson Джанет Джексон Фото: instagram/janetjackson Джанет Джексон Фото: instagram/janetjackson 1/7

По словам звезды, избавиться от 30-ти с лишним кг ей помогли ежедневные тренировки – их было не менее четырех в неделю. Причем программа занятий была разработана с учетом ее пристрастий, чтобы спорт не стал мучением, а приносил в удовольствие. А также немалую роль сыграла диета, из которой было исключено мясо, зато было много рыбы и овощей.

Напомним, тем временем 155-килограммовая модель plus-size Тесс Холлидей появилась на обложке октябрьского номера Cosmopolitan.