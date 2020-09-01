"Такой же, как сейчас": Джаред Лето показал себя в детстве

Музыкант решил вспомнить школьные годы

Музыкант и актер Джаред Лето, который сыграет знаменитого художника украинского происхождения Энди Уорхола, показал, как выглядел в школьные годы. Лидер группы Thirty seconds to Mars опубликовал свое детское фото и поддержал школьников.

На странице Джареда в Instagram появился снимок, на котором Лето запечатлен в начальной школе. В кадре будущая звезда с довольно длинными волосами и лучезарной улыбкой.

"Успехов всем, кто возвращается в школу. Я помню это так, будто это было вчера... ", -подписал фотографию артист.

Джаред Лето Фото: instagram.com/jaredleto

Лето также попросил своих фолловеров поделиться с ним школьными фото под хештегом "#backtoschoolchallenge" (англ. – назад в школу челлендж).

Подписчики же отметили, что музыкант выглядел очень милым ребенком, а кто-то написал, что артист совершенно не изменился с годами. "Какой милый!", "Красивый, как всегда", "Прелестный", "Господи, сейчас такой же" – пишут в комментариях пользователи сети.

Ранее мы писали, что Джаред Лето поддержал протесты в Беларуси.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться