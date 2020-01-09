Джастин Бибер болен: все подробности состояния певца

Диагноз Джастину поставили еще в прошлом году

Джастин Бибер Фото: Getty Images

Американский певец Джастин Бибер долгое время находился в депрессии и даже переносил дату свадьбы из-за этого. Однако новый документальный фильм о его жизни расставит все на свои места, пишет TMZ.

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Источники портала, посмотревшие фильм о Бибере за две недели до мировой премьеры, сообщили, что у музыканта нашли болезнь Лайма — инфекционное заболевание с поражением кожи, нервной и сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата. От такого же недуга страдает Белла Хадид, ее брат и мама.

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Диагноз Джастину поставили в прошлом году – врачи долгое время не могли понять причину его недомогания. Сейчас он получает необходимое лечение, а раньше один из не подходящих ему препаратов вызывал акне, которое люди в соцсетях так часто замечали на фото от папарацци.

Напомним, что ранее на Джастина Бибера подали в суд в результате инцидента, случившегося еще в 2017 году.

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