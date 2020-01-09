Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Джастин Бибер болен: все подробности состояния певца

Диагноз Джастину поставили еще в прошлом году

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:30
Джастин Бибер
Джастин Бибер
Фото: Getty Images

Американский певец Джастин Бибер долгое время находился в депрессии и даже переносил дату свадьбы из-за этого. Однако новый документальный фильм о его жизни расставит все на свои места, пишет TMZ.

Джастин Бибер признался, что употреблял тяжелые наркотики: подробности

Источники портала, посмотревшие фильм о Бибере за две недели до мировой премьеры, сообщили, что у музыканта нашли болезнь Лайма — инфекционное заболевание с поражением кожи, нервной и сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата. От такого же недуга страдает Белла Хадид, ее брат и мама.

INSTAGRAM

Диагноз Джастину поставили в прошлом году – врачи долгое время не могли понять причину его недомогания. Сейчас он получает необходимое лечение, а раньше один из не подходящих ему препаратов вызывал акне, которое люди в соцсетях так часто замечали на фото от папарацци.

Читайте также:
"Употреблял наркотики": Джастин Бибер перед свадьбой откровенно рассказал о депрессии

Напомним, что ранее на Джастина Бибера подали в суд в результате инцидента, случившегося еще в 2017 году.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Селена Гомес встала на защиту жены Джастина Бибера "Нашел замену": Селена Гомес в новом клипе спела о расставании с Джастином Бибером Свадьба Джастина Бибера и Хейли Болдуин: первые фото с закрытой вечеринки
певец диагноз Джастин Бибер болезнь Лайма
Реклама

Новости партнеров

Делайте это 20 минут в день и результат вас удивит
Делайте это 20 минут в день и результат вас удивит
Праздничный штрудель: простой и быстрый рецепт
Праздничный штрудель: простой и быстрый рецепт
Откуда? Замоскворецкий суд в недоумении от сокровищ Быстрицкой
Откуда? Замоскворецкий суд в недоумении от сокровищ Быстрицкой
Всплыли подробности о нерожденном сыне Аллы Пугачевой
Всплыли подробности о нерожденном сыне Аллы Пугачевой
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 07:55Fun

9 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Вчера, 14:25Fun

"Один из лучших пилотов на курсе": что известно об украинцах, погибших в авиакатастрофе МАУ

Вчера, 10:26Техно

Нельзя купить: создан внешний накопитель с бездонной памятью

7 январяШоу-бизнес

"Горжусь им": отец Анджелины Джоли дал откровенное интервью о дочери и Брэде Питте

7 январяАфиша

Лучшие фильмы 2019: что посмотреть вечером с семьей

7 январяFun

Детские колядки на Рождество 2020: прикольные тексты

7 январяEvents

Открытки и картинки с Рождеством 2020

7 январяFun

Лучшие колядки на русском языке: самые популярные стихи

7 январяFun

Поздравления на Рождество Христово 2020 в стихах, смс, открытки и картинки

7 январяFun

Короткие колядки для детей на Рождество 2020

7 январяFun

Рождество Христово 2020: поздравления в прозе, картинки и открытки

7 январяFun

Рождество 2020: что ни в коем случае нельзя делать 7 января

7 январяEvents

Поздравления с Рождеством: яркие открытки, проза и стихи

6 январяEvents

Открытки с Рождеством Христовым: лучшие поздравления, стихи, картинки

6 январяFun

Поздравления с Рождеством Христовым в стихах, прозе, смс, интересные картинки

6 январяFun

6 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Новости партнеров

Ремонт туалета панелями: оперативное преображение без лишних трат
Ремонт туалета панелями: оперативное преображение без лишних трат
Стилисты дали советы, как не выглядеть дешево и вульгарно
Стилисты дали советы, как не выглядеть дешево и вульгарно
Влезла в семью: Глюкоза уводит Харламова от Асмус?
Влезла в семью: Глюкоза уводит Харламова от Асмус?
Украинская красотка стала известна благодаря любви к Ливерпулю
Украинская красотка стала известна благодаря любви к Ливерпулю
«Я уже не могу молчать!»: Петросян о выпуске «Пусть говорят»
«Я уже не могу молчать!»: Петросян о выпуске «Пусть говорят»
Декупаж в ванной комнате (16 фото): красивые варианты оформления
Декупаж в ванной комнате (16 фото): красивые варианты оформления
Создан самый эффективный препарат от кашля: вкусное лекарство
Создан самый эффективный препарат от кашля: вкусное лекарство
Эксперты назвали лучшие продукты для похудения
Эксперты назвали лучшие продукты для похудения