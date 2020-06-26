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Джастин Бибер подает в суд на обвинивших его в сексуальном насилии девушек

Сегодня, 20:00

Певец настаивает на том, что его оклеветали и требует возмещения ущерба

На этой неделе стало известно, что Джастина Бибера обвиняют в домогательствах сексуального характера. Пользовательница Twitter с ником Daniel заявила, что стала жертвой домогательств Бибера 9 марта 2014 года в городе Остин, а после этого удалила аккаунт.

Вскоре на ее твит ответила еще одна девушка, которая рассказала, что артист приставал к ней 5 мая 2015 года в Нью-Йорке.

26-летний Джастин Бибер незамедлительно отреагировал на обвинения, заявив, что в 2014 он действительно был в Остине, но в другом месте, а не в том, о котором писала неизвестная, и даже предоставил скриншоты и квитанции об оплате жилья в качестве доказательств.

Певец Джастин Бибер
Певец Джастин Бибер
Фото: Getty Images

Теперь же западные СМИ пишут, что Бибер намерен судиться с девушками, оклеветавшими его. Издание TMZ сообщает, что Джастин подал иск в суд на 20 миллионов долларов. Он также утверждает, что у него есть "неопровержимые вещественные доказательства", подтверждающие лживость заявлений потерпевших.

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Защита исполнителя отметила, что одна из фанаток Бибера давно пытается привлечь к себе его внимание, и что обе девушки могли действовать сообща, ведь их публикации появились в сети практически в одно и то же время.

Ранее мы писали, что экс-супруга Элтона Джона подала на него в суд спустя 32 года после развода.

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