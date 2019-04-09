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Джастин Бибер показал пикантное фото Хейли Болдуин и признался в любви

Джастин Бибер посвятил трогательные строки любимой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:09
Джастин Бибер и Хейли Болдуин
Джастин Бибер и Хейли Болдуин
Фото: instagram.com/haileybieber

В конце прошлого года стало известно о том, что Джастин Бибер женился на своей возлюбленной – Хейли Болдуин. С начала отношений с Хейли Джастин регулярно публикует милые снимки с супругой.

Новое фото, которое появилось на странице Джастина Бибера, милым назвать сложно – на нем 22-летняя Хейли Болдуин позирует в нижнем белье на фоне Эйфелевой башни. Однако подпись к черно-белому снимку оказалась очень трогательной. Джастин Бибер в очередной раз признался в любви Хейли Болдуин.

"Солнечный свет падает в пропасть так же, как я падаю в твои губы. Волны падают на берег, моя любовь к тебе растет все больше и больше", – написал Джастин.

Хейли Болдуин
Хейли Болдуин
Фото: instagram.com/justinbieber

Как оказалось, у Хейли Болдуин были запланированы съемки, а Джастин Бибер таким образом решил пожелать ей удачи: "Я просто хотел публично превознести тебя и напомнить, что лучшее еще впереди! Удачной съемки сегодня, моя любовь!".

Ранее мы писали, что Джастин Бибер жестко разыграл своих подписчиков 1 апреля. Музыкант заявил, что его супруга Хейли Болдуин беременна, и добавил "подтверждающие" фото.

Смотрите видео о том, как вернуть страсть в отношения:

Напомним, Кит Харингтон удивил поклонников эротическими танцами.

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