Джастин Бибер с женой прошли обряд крещения: фото

Артист назвал этот момент одним из самых важных в жизни

Известный американский певец Джастин Бибер и его супруга, модель Хейли Бибер (в девичестве – Болудин) прошли обряд крещения в водоеме. Об этом Бибер сообщил на своей странице в Instagram.

Джастин опубликовал несколько фото таинства, на которых они с Хейли погружаются в воду.

"Момент, когда мы с женой крестились вместе! Это был один из самых особенных моментов в моей жизни. Публично исповедуем нашу любовь и доверие к Иисусу с нашими друзьями и семьей", – подписал фото Бибер.

Джастин Бибер и Хейли Болдуин прошли обряд крещения Фото: instagram.com/justinbieber Джастин Бибер и Хейли Болдуин прошли обряд крещения Фото: instagram.com/justinbieber Джастин Бибер и Хейли Болдуин прошли обряд крещения Фото: instagram.com/justinbieber Джастин Бибер и Хейли Болдуин прошли обряд крещения Фото: instagram.com/justinbieber Джастин Бибер и Хейли Болдуин прошли обряд крещения Фото: instagram.com/justinbieber 1/5

Отметим, что религия у пары занимает важное место в жизни. Джастин и Хейли являются прихожанами пятидесятнической церкви Хиллсонг. Ранее Бибер нередко заявлял, что религия сыграла очень важную роль в их с Болдуин отношениях. Для певца очень важно было заключить брак со своей возлюбленной и пройти обряд венчания.

Джастин Бибер признался – у него болезнь Лайма:

Напомним, Джастин Бибер подает в суд на обвинивших его в сексуальном насилии девушек. Ранее Джастин Бибер рассказал подробности разрыва с Селеной Гомес. Джастин заявил, что после расставания с Селеной ему было очень больно.

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