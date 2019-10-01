Джастин Бибер женился на Хейли Болдуин: в сети появились свадебные фото

Свадьба состоялась в Южной Каролине

Свадьба Джастина Бибера и Хейли Болдуин Фото: Instagram.com

Джастин Бибер и Хейли Болдуин, которые официально оформили отношения в Нью-Йорке еще в сентябре 2018, спустя год устроили пышное торжество. Свадьба Бибера состоялась в Южной Каролине в понедельник, 30 сентября. Молодожены обменялись клятвами на роскошном прибрежном курорте Montage Palmetto Bluff в присутствии 154 гостей. Об этом сообщает Daily Mail.

Джастин Бибер признался что употреблял тяжелые наркотики. Детали в сюжете:

Торжество началось с выступлений Кендалл Дженнер, Джейдена Смита и других звездных гостей. Банкетный зал был украшен компанией Revelry Event Designers из Лос-Анджелеса, которая поставляет декорации для таких престижных премий, как "Оскар" и "Грэмми". Сами молодожены пока не публиковали свадебные фото в Instagram, за них это сделали их гости.

Свадьба Джастина Бибера и Хейли Болдуин Фото: Instagram.com Свадьба Джастина Бибера и Хейли Болдуин Фото: Instagram.com Свадьба Джастина Бибера и Хейли Болдуин Фото: Instagram.com Свадьба Джастина Бибера и Хейли Болдуин Фото: Instagram.com Свадьба Джастина Бибера и Хейли Болдуин Фото: Instagram.com Свадьба Джастина Бибера и Хейли Болдуин Фото: Instagram.com Свадьба Джастина Бибера и Хейли Болдуин Фото: Instagram.com Свадьба Джастина Бибера и Хейли Болдуин Фото: Instagram.com Свадьба Джастина Бибера и Хейли Болдуин Фото: Instagram.com Свадьба Джастина Бибера и Хейли Болдуин Фото: Instagram.com Свадьба Джастина Бибера и Хейли Болдуин Фото: Instagram.com 1/11

Отметим, накануне церемонии Джастин Бибер похвастался свадебным подарком – швейцарскими часами за 50 тысяч долларов.

INSTAGRAM

Ранее мы также писали, что Джастин Бибер и Хейли Болдуин решили не превращать торжество в публичное мероприятие и закрыли доступ журналистам к месту проведения свадьбы. Но папарацци все же удалось сделать несколько кадров звездной церемонии бракосочетания.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.