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Джастин и Хейли Бибер снялись в самой горячей фотосессии для нового номера Vogue

Сегодня, 13:00

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Джастин и Хейли Бибер, отпраздновавшие вторую годовщину свадьбы, снялись для обложки нового выпуска Vogue Italia, и это одна из самых сексуальных обложек, которую мы видели за последнее время. На фото, которые появятся в октябрьском номере глянца, звездная пара позировала в кровати и на улице, в довольно откровенном виде.

Очередной номер Vogue Italia посвящен памяти легендарного немецкого фотографа Гельмута Ньютона. На снимке изображены Джастин и Хейли, лежащие в постели.

Джастин и Хейли Бибер для Vogue
Джастин и Хейли Бибер для Vogue
Фото: Vogue

"Мое сердце там, где моя жена", -

такой цитатой Гельмута Ньютона украшена обложка журнала.

Издание пояснило, что октябрьский номер с участием Биберов в главной роли – это дань уважения отношениям Ньютона и его жены, которые "повлияли на все аспекты его творчества".

Джастин и Хейли Бибер для Vogue
Джастин и Хейли Бибер для Vogue
Фото: Vogue

Джастин и Хейли Бибер для Vogue
Джастин и Хейли Бибер для Vogue
Фото: Vogue

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Джастин и Хейли Бибер для Vogue
Джастин и Хейли Бибер для Vogue
Фото: Vogue

Для фотосессии Джастин Бибер надел одни только темно-синие брюки, Хейли же сменила несколько луков: синее платье YSL, лаковые штаны и высокие сапоги, а также черные узкие брюки и туфли на шпильке.

Джастин Бибер раскрыл свой диагноз. Подробнее смотрите в сюжете:

Ранее мы писали, что фото бабушки-белоруски неожиданно попали в итальянский Vogue.

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