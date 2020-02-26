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Джастин Теру расскажет всю правду о Дженнифер Энистон в своей автобиографии

Теру постоянно чувствовал себя альтернативой Брэду Питту

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:00

После развода Дженнифер Энистон и Джастина Теру поклонники пристально следят за жизнью экс-супругов. По информации американского таблоида Newidea, 48-летний актер хочет выпустить автобиографию, где расскажет об их с Энистон отношениях.

Актер Джастин Теру
Актер Джастин Теру
Фото: Getty Images

По словам источника, он постоянно чувствовал себя альтернативой Брэду Питту. Сейчас он думает, что потратил время на отношения с женщиной, которая все эти годы любила другого.

Скорее всего, подобные слухи возникли на фоне возобновленного общения Питта и Энистон. И хотя официальных подтверждений воссоединению нет, многие фанаты уверены в их романе. Пока не известно, как отреагировала бывшая супруга Джастина на такую новость. Но вот Питт, по словам источника близкого к окружению актера, уже пытается что-то предпринять.

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"Брэд пришел в ярость от такой новости. Он хочет остановить этот процесс и защитить Дженнифер от этого" – отметил инсайдер.

Ранее Дженнифер Энистон откровенно рассказала о детях, смотрите подробности:

Напомним, Джастин Теру ранее "заваливал" Сеть снимками с девушками. Многие подумали, что это его новые пассии.

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