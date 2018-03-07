Джастин Теру впервые после новости о разводе с Дженнифер Энистон вышел в свет

Сегодня, 15:30

Вчера актер посетил показ Louis Vuitton на Неделе моды в Париже

Джастин Теру. Фото: AFP
Джастин Теру. Фото: AFP

16 февраля Дженнифер Энистон и Джастин Теру объявили о разводе. Джастин Теру уже возобновил светскую активность.

Вчера актер посетил показ Louis Vuitton на Неделе моды в Париже.  За дефиле Теру наблюдал с первого ряда. Компанию ему составили актрисы Мишель Уильямс и Эмма Стоун.

Энистон и Теру познакомились на съемках фильма "Жажда странствий" в 2011 году. В августе 2015 года они сыграли тайную свадьбу в своем доме в Лос-Анджелесе.

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Фото: Getty

Напомним, решение объявить о разводе публично Энистон и Теру приняли в День святого Валентина. Именно в этот день актеры встретились, чтобы обсудить все детали своего заявления. Близкие к паре источники говорят, что Энистон и Теру не сошлись характерами. Дженнифер Энистон прилагает все усилия для того, чтобы безболезненно пережить развод с Джастином Теру.

Также Дженнифер Энистон ревновала Джастина Теру к Наоми УоттсДжастин Теру и Наоми Уоттс дружат уже 16 лет. Они познакомились в 2001 году на съемках фильма "Малхолланд Драйв".
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Источник:

"Сегодня"

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