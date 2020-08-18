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Джастин Тимберлейк и Джессика Бил продали шикарный пентхаус в Нью-Йорке за 6,4 млн долларов: фото

Сегодня, 12:48

Площадь апартаментов – 241 квадратных метра

Знаменитый певец и актер Джастин Тимберлейк и его жена, также актриса, Джессика Бил продали свой пентхаус с тремя спальнями и тремя ванными комнатами в районе Сохо на Манхэттене за 6,4 миллиона долларов, сообщает Mansion Global.

Джастин Тимберлейк и Джессика Бил
Джастин Тимберлейк и Джессика Бил
Фото: Getty Images

Квартира площадью 241 квадратных метра впервые была выставлена ​​на продажу в марте за 7,99 млн долларов. Спустя некоторое время супруги снизили цену до 6,4 млн долларов.

Апартаменты расположены на верхнем этаже элитного комплекса SoHo Mews. Кухня в квартире оборудована итальянскими шкафами Valcucine, холодильником Sub-Zero и винным шкафом, духовкой Miele, посудомоечной машиной и варочной панелью Gaggenau.

Квартира Джастина Тимберлейка и Джессики Бил
Фото: mansionglobal.com
Квартира Джастина Тимберлейка и Джессики Бил
Фото: mansionglobal.com
Квартира Джастина Тимберлейка и Джессики Бил
Фото: mansionglobal.com
Квартира Джастина Тимберлейка и Джессики Бил
Фото: mansionglobal.com
Квартира Джастина Тимберлейка и Джессики Бил
Фото: mansionglobal.com
Квартира Джастина Тимберлейка и Джессики Бил
Фото: mansionglobal.com
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В главной спальне есть теплый пол, отдельно стоящая ванна, безрамная застекленная душевая кабина, вся необходимая сантехника и туалетный столик.

В квартире есть выход на террасу площадью 79 квадратных метра, на которой расположен газовый камин и место для обеда. В SoHo Mews есть круглосуточный швейцар, услуги консьержа, гараж с отдельным входом в здание, фитнес-центр и общий сад.

Ранее СМИ сообщили, что Джастин Тимберлейк и Джессика Билл во второй раз стали родителями. Напомним, Джастина Тимберлейка заподозрили в измене.

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