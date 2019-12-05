Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Джастин Тимберлейк на фоне слухов об измене извинился перед женой

Популярный певец не отрицает своей вины

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:07
Джастин Тимберлейк и его жена Джессика Бил
Джастин Тимберлейк и его жена Джессика Бил
Фото: Instagram.com

Американский певец Джастин Тимберлейк был замечен в обществе возможной любовницы. Отметим, что артист с 2012 года женат на актрисе Джессике Бил, с которой воспитывает сына по имени Сайлас. В интернете появились снимки, на которых певец в состоянии алкогольного опьянения нежно гладил колено 30-летней Алиши Уэйнрайт в одном из заведений.

Джастин Тимберлейк получил научную степень. Подробности в видео:

Спустя несколько дней после публикации кадров певец сделал публичное заявление и прокомментировал скандальную ситуацию на своей странице в Instagram. Джастин Тимберлейк извинился перед женой и признался, что в тот вечер сильно перебрал с алкоголем.

"Я держусь подальше от сплетен, насколько это возможно. Но я чувствую, что для моей семьи очень важно развеять последние слухи, причиняющие боль людям, которых я люблю. Несколько недель назад я сильно ошибся в своем решении, но позвольте мне уточнить: между мной и моей коллегой ничего не было. Я слишком много выпил в тот вечер и сожалею о своем поведении. Это не тот пример, который я бы хотел преподать своему сыну. Я приношу извинения моей прекрасной жене и семье за то, что я поставил их в неловкую ситуацию, и я сосредоточен на том, чтобы быть лучшим мужем и отцом, насколько я могу", — написал он.

Напомним, ранее Джастин Тимберлейк выпустил книгу мемуаров. Также недавно Джастин Тимберлейк поделился трогательным фото с женой и сыном.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Провел вечер с другой: Джастина Тимберлейка заподозрили в измене - фотофакт Украинец напал на Джастина Тимберлейка: фото и видео инцидента Джастин Тимберлейк поделился трогательным фото с женой и сыном
шоу-бизнес певец измена Джастин Тимберлейк
Реклама

Новости партнеров

Меньшова после пластики стала неузнаваема
Меньшова после пластики стала неузнаваема
Лайфхаки с «ВД–40» для домохозяйки
Лайфхаки с «ВД–40» для домохозяйки
Алла Пугачева вышла в свет в обтягивающих штанах (фото, видео)
Алла Пугачева вышла в свет в обтягивающих штанах (фото, видео)
Канделаки рассказала, как похудела
Канделаки рассказала, как похудела
Загрузка...

Популярные статьи

Вчера, 19:06Шоу-бизнес

Анна Ризатдинова и Женя Кот публично поссорились: резкий комментарий финалистки "Танців з зірками"

Вчера, 15:13Fun

Сын миллионера 21 год живет на улице с протянутой рукой: фото

Вчера, 12:14Fun

4 декабря: какой праздник, как провести день и что нельзя делать

Вчера, 11:00Food

Традиционные салаты на Новый год: ТОП-5 рецептов

Вчера, 09:59Fun

Мужчина нашел в реке клад стоимостью 2,4 миллиона гривен: фото

Вчера, 09:05Техно

Брат наркобарона Пабло Эскобара представил "неубиваемый" смартфон: фото

3 декабряFun

"Это последняя купюра. Люблю тебя, папа": надпись на банкноте растрогала сеть

3 декабряEvents

Гороскоп на год Белой Крысы 2020: ТОП-3 самых богатых знаков зодиака

3 декабряШоу-бизнес

"Другой человек": Влад Яма с необычной прической показал, как выглядел 16 лет назад

3 декабряТехно

MIUI 11 стала доступна для старых смартфонов Xiaomi

3 декабряШоу-бизнес

После жестокого избиения экс-невеста Кличко показала совместное фото с бойфрендом-садистом

3 декабряFun

В Чернобыле показали на видео невероятных животных

3 декабряТехно

Найден способ получить лицензию Windows 10 бесплатно

2 декабряEvents

Гороскоп на 3 декабря для всех знаков зодиака: как можно решить проблему

2 декабряFun

Сын случайно отправил матери свои интимные фото

2 декабряFun

Похудевшая на 32 килограмма женщина рассказала, как сбросила вес: фото

Новости партнеров

Меньшова после пластики стала неузнаваема
Меньшова после пластики стала неузнаваема
Девушка дня. Самая привлекательная спортсменка мира Алиса Шмидт
Девушка дня. Самая привлекательная спортсменка мира Алиса Шмидт
Как реагируют на стресс носители разных групп крови
Как реагируют на стресс носители разных групп крови
13-летняя дочь Джоли официально стала
13-летняя дочь Джоли официально стала "мальчиком"?
Известные женщины, которые сами сделали предложение руки и сердца
Известные женщины, которые сами сделали предложение руки и сердца
Девушка дня. Франческа Коста - мама Николы Дзаньоло
Девушка дня. Франческа Коста - мама Николы Дзаньоло
Открылась удивительная тайна брака Собчак и Богомолова
Открылась удивительная тайна брака Собчак и Богомолова
Чоловік Анастасії Заворотнюк видалив усі фото з нею: пояснення
Чоловік Анастасії Заворотнюк видалив усі фото з нею: пояснення