Джастин Тимберлейк на фоне слухов об измене извинился перед женой

Популярный певец не отрицает своей вины

Джастин Тимберлейк и его жена Джессика Бил Фото: Instagram.com

Американский певец Джастин Тимберлейк был замечен в обществе возможной любовницы. Отметим, что артист с 2012 года женат на актрисе Джессике Бил, с которой воспитывает сына по имени Сайлас. В интернете появились снимки, на которых певец в состоянии алкогольного опьянения нежно гладил колено 30-летней Алиши Уэйнрайт в одном из заведений.

Джастин Тимберлейк получил научную степень. Подробности в видео:

Спустя несколько дней после публикации кадров певец сделал публичное заявление и прокомментировал скандальную ситуацию на своей странице в Instagram. Джастин Тимберлейк извинился перед женой и признался, что в тот вечер сильно перебрал с алкоголем.

"Я держусь подальше от сплетен, насколько это возможно. Но я чувствую, что для моей семьи очень важно развеять последние слухи, причиняющие боль людям, которых я люблю. Несколько недель назад я сильно ошибся в своем решении, но позвольте мне уточнить: между мной и моей коллегой ничего не было. Я слишком много выпил в тот вечер и сожалею о своем поведении. Это не тот пример, который я бы хотел преподать своему сыну. Я приношу извинения моей прекрасной жене и семье за то, что я поставил их в неловкую ситуацию, и я сосредоточен на том, чтобы быть лучшим мужем и отцом, насколько я могу", — написал он.

Напомним, ранее Джастин Тимберлейк выпустил книгу мемуаров. Также недавно Джастин Тимберлейк поделился трогательным фото с женой и сыном.

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