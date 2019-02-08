Джеффа Безоса шантажируют распространением его личных интимных фото

Джефф Безос рассказал о шантаже интимными фото

Джефф Безос Фото: Getty Images

Самый богатый человек в мире и основатель Amazon, 54-летний Джефф Безос, обвинил издание National Enquirer и его издателя Дэвида Пеккера в шантаже. Об этом Безос сообщил в своем блоге на портале Medium.com. По словам миллиардера, журналисты издания угрожают ему распространением личных интимных фото, которые он в переписке отправлял своей 49-летней возлюбленной Лорен Санчес.

Представители National Enquirer требуют от Джеффа прервать расследование (бизнесмен начал его с целью выяснить, откуда журналисты получили компромат), а также сделать официальное заявление о том, что материалы, которые были размещены в National Enquirer, никак не связаны с политикой.

Джефф заявил: "Они опубликуют эти личные фото, если я не сделаю этого ложного заявления в СМИ. По их требованиям, мы должны сказать, что у нас нет причин полагать, что освещение American Media Inc. было политически мотивированным или на него влияли политические силы".

Издание The Washington Post, которым, к слову, владеет Безос, регулярно критикует президента США Дональда Трампа. В то время как Дэвид Пекер, издатель National Enquirer, активно поддерживает Трампа.

Напомним, Джефф Безос объявил о разводе с супругой и написал большое открытое сообщение в сети, где объяснил, что они с женой расстаются друзьями.

Кроме этого, стала известна причина развода – у Джеффа есть любовница.

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