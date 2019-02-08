Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Джеффа Безоса шантажируют распространением его личных интимных фото

Джефф Безос рассказал о шантаже интимными фото

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:47
Джефф Безос
Джефф Безос
Фото: Getty Images

Самый богатый человек в мире и основатель Amazon, 54-летний Джефф Безос, обвинил издание National Enquirer и его издателя Дэвида Пеккера в шантаже. Об этом Безос сообщил в своем блоге на портале Medium.com. По словам миллиардера, журналисты издания угрожают ему распространением личных интимных фото, которые он в переписке отправлял своей 49-летней возлюбленной Лорен Санчес.

Представители National Enquirer требуют от Джеффа прервать расследование (бизнесмен начал его с целью выяснить, откуда журналисты получили компромат), а также сделать официальное заявление о том, что материалы, которые были размещены в National Enquirer, никак не связаны с политикой.

Джефф заявил: "Они опубликуют эти личные фото, если я не сделаю этого ложного заявления в СМИ. По их требованиям, мы должны сказать, что у нас нет причин полагать, что освещение American Media Inc. было политически мотивированным или на него влияли политические силы".

Издание The Washington Post, которым, к слову, владеет Безос, регулярно критикует президента США Дональда Трампа. В то время как Дэвид Пекер, издатель National Enquirer, активно поддерживает Трампа.

Напомним, Джефф Безос объявил о разводе с супругой и написал большое открытое сообщение в сети, где объяснил, что они с женой расстаются друзьями.

Кроме этого, стала известна причина развода – у Джеффа есть любовница.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Стало известно во сколько может обойтись развод самому богатому человеку в мире Стали известны подробности романа самого богатого человека в мире Джеффа Безоса с любовницей Самый богатый человек в мире разводится: названа причина
Джефф Безос
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Лидия Таран поразила великолепной растяжкой (фото)
Лидия Таран поразила великолепной растяжкой (фото)
Певица утонула в реке, в которой едва не погибла в детстве
Певица утонула в реке, в которой едва не погибла в детстве
Покажи парикмахеру: стрижки на среднюю длину волос
Покажи парикмахеру: стрижки на среднюю длину волос
Горе-модницы: купальники, которые не идут никому
Горе-модницы: купальники, которые не идут никому

Популярные статьи

Сегодня, 15:24Fun

8 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Сегодня, 12:10Шоу-бизнес

Кто на самом деле Меган Маркл: подруги герцогини рассказали правду о ней

Вчера, 18:06Fun

День Григория Богослова: приметы и что нельзя делать в этот день

Вчера, 17:02Шоу-бизнес

Первый полуфинал Нацотбора на "Евровидение": все участники и их песни

Вчера, 16:28Шоу-бизнес

Мать Децла на прощании с сыном: "Надо было его лечить"

Вчера, 10:37Шоу-бизнес

Неожиданный поворот: Хейден Панеттьер отдала дочь Владимиру Кличко – СМИ

Вчера, 10:12Психология

10 решений, о которых вы точно никогда не пожалеете

Вчера, 09:34Fun

Свекровь надела на свадьбу красивое платье и взбесила невесту

Вчера, 08:35Техно

Xiaomi добавила долгожданную функцию в MIUI 10

Вчера, 04:05Психология

Гороскоп на сегодня: Овны будут гиперактивны, а Львам стоить посвятить работе больше времени

6 февраляСтиль

Какой сделать маникюр на 14 февраля 2019: фото

6 февраляПсихология

Общий гороскоп на февраль 2019 для знака Рыбы

6 февраляШоу-бизнес

Влад Топалов впервые на фото показал крошечного сына

6 февраляFun

6 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

6 февраляШоу-бизнес

В Москве прощаются с Децлом: как проходит церемония

6 февраляПсихология

Гороскоп на сегодня: у Тельцов продуктивный день, а Водолеев ожидает новый проект

Новости партнеров

Стало известно, почему закрывается шоу
Стало известно, почему закрывается шоу "Караоке на майдані"
Мурат Налчаджиоглу прокомментировал развод с Ани Лорак
Мурат Налчаджиоглу прокомментировал развод с Ани Лорак
Как выглядят актеры легендарного фильма
Как выглядят актеры легендарного фильма "Гостья из будущего"
Комаровский рассказал, как защитить себя от рака
Комаровский рассказал, как защитить себя от рака
Звездные мамы Украины, которых больше всех критикуют
Звездные мамы Украины, которых больше всех критикуют
Помер актор Сергій Юрський
Помер актор Сергій Юрський
Эвелина Бледанс показала на отдыхе роскошную фигуру
Эвелина Бледанс показала на отдыхе роскошную фигуру
Впервые за столько лет. Камалия похвасталась сменой имиджа
Впервые за столько лет. Камалия похвасталась сменой имиджа