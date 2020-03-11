"Джен Энистон надо убить": Харви Вайнштейн угрожал актрисе
В суде обнародовали переписку продюсера с его помощницей
24 февраля в Нью-Йорке суд присяжных вынес решение по скандальному делу американского кинопродюсера Харви Вайнштейна и признал его виновным в преступлениях сексуального характера. Позже выяснилось, что одиозный продюсер угрожал американской актрисе Дженнифер Энистон из-за ее обвинений.
По информации издания New York Times, на заседании Верховного суда Манхэттена была обнародована личная переписка продюсера с помощниками, в которой Харви угрожал американской актрисе Дженнифер Энистон. Оказывается, что в 2017 году таблоид National Enquirer должен был обнародовать материал с обвинениями Дженнифер Энистон в сторону Харви, который приставал к ней во время съемок триллера "Цена измены" в 2005 году. Продюсер отреагировал на такую информацию мгновенно: "Джен Энистон надо убить". Однако представители голливудской актрисы заверили, что подобных случаев не происходило, а сам Харви Вайштейн никогда не приближался к ней.
"Дженнифер никогда не оставалась с Харви наедине. У нас нет никаких комментариев", – заверили представители Энистон.
Дональд Трамп прокомментировал приговор суда Нью-Йорка по делу Харви Вайнштейна:
Отметим, что сразу после заседания Харви Вайнштейна отвезли не в тюрьму, а в больницу из-за жалоб на сильную боль в груди. Ко всему, адвокат продюсера заявил, что они намерены оправдать киномагната и добиться справедливости.
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