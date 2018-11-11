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Дженифер Лопес похвасталась стильным образом на встрече в Катаре

Певица удивила стильным образом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:02
Дженнифер Лопес. Фото: instagram/jlo
Дженнифер Лопес. Фото: instagram/jlo

Популярная певица Дженнифер Лопес, которая впечатлила подписчиков шикарной спортивной фигурой, недавно посетила Катар. Певица в столице Катара продемонстрировала стильный образ, а снимок опубликовала на своей странице в Instagram.

Джей Ло вышла в гольфе винного цвета и шляпе в тон с белой лентой. Певица дополнила образ белыми брюками с завышенной талией и геометрической маленькой сумкой, яркой помадой и очками.

"Еду домой, спасибо каждому, кто совершил нашу поездку в Катар", – подписала снимок Дженифер Лопес.

Конечно же, поклонники пришли в восторге от такого образа певицы и засыпали ее комплиментами.

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Дженнифер Лопес
Фото: instagram.com/jlo/

Напомним, Дженнифер Лопес, не так давно представшая в образе деловой женщины, сопровождавшей своего возлюбленного Алекса Родригеса, снова выложила в своем Instagram несколько снимков, восхитивших подписчиков. Фото были сделаны в Дохе, столице Катара, где Джей Ло находилась несколько дней. На них звезда изображена в роскошном платье Valentino оттенка розового золота, декорированного перьями. 

Кроме того, Дженнифер Лопес может позволить себе предстать перед поклонниками в пикантном бикини. Что и сделала с удовольствием в новом клипе на трек Te Guste.

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Источник: "Сегодня"
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