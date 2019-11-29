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Дженнифер Энистон, Джей Ло, Риз Уизерспун и другие: как голливудские звезд отметили День благодарения

Узнайте, где и с кем селебрити отмечали национальный праздник

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:37
День благодарения 2019
День благодарения 2019
Фото: Instagram.com

День благодарения – один из главных праздников в США. Его каждый год отмечают в четвертый четверг ноября. В 2019 году дата Дня благодарения – 28 ноября. Такие американские звезды, как Дженнифер Энистон, Дженнифер Лопес, Риз Уизерспун, Сальма Хайек, Ева Лонгория и Виктория Бекхэм, не смогли пропустить национальный праздник и отметили его в кругу близких.

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Мировые знаменитости опубликовали на своих страницах в Instagram семейными фото и видео, поделившись семейным теплом и уютом.

Дженнифер Энистон

Звезда сериала "Друзья" Дженнифер Энистон пригласила своих близких друзей на вечеринку под названием Friendsgiving, приуроченную ко Дню благодарения. Более того, в числе приглашенных гостей оказался ее бывший супруг – Джастин Теру, с которым она развелась в 2018 году.

INSTAGRAM

Дженнифер Лопес

Голливудская певица и актриса поделилась семейными кадрами, на которых запечатлены ее будущий супруг Алекс Родригес и дочери. В тесном семейном кругу знаменитость вместе с родными готовила ужин и выглядела очень счастливо.

INSTAGRAM

Риз Уизерспун

Семейный праздник в своем роскошном особняке отметила еще одна знаменитая актриса – Риз Уизерспун.

Американская оскароносная актриса и продюсер опубликовала фото в роскошном доме за сервированным праздничным столом. Ее стол не был заставлен многочисленными блюдами, а лишь лаконично украшен голубовато-белыми цветочными композициями.

INSTAGRAM

"Благодарность – это когда кто-то другой готовит, пока ты открываешь вино... Счастливого Дня благодарения, общество! Благодарна за мою веселую, благосклонную общину", – поздравила поклонников с праздником актриса.

Сальма Хайек

Мексикано-американская актриса Сальма Хайек также поделилась домашним фото. День благодарения отметила со своим супругом Франсуа-Анри Пино, а также в кругу друзей. По традиции, на столе красовалось главное блюдо праздника – запеченная индейка.

INSTAGRAM

Ева Лонгория

Звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" Ева Лонгория отмечает День благодарения вместе со своим сыном Сантьяго, которому в июне 2019 года исполнился годик.

INSTAGRAM

"Первые тамали (мезоамериканское блюдо, – Ред.) Санти! И он любит их, конечно! С Днем благодарения всех! Так благодарна за все благословения в этом году. И очень благодарна всем вам за вашу прекрасную любовь и поддержку!" – написала Ева Лонгория под опубликованными фото первенца.

Виктория Бекхэм

Британская модельер и супруга знаменитого футболиста Дэвида Бекхэма Виктория также провела этот день в кругу семьи. Счастливые супруги перед фотокамерами позировали вместе со своими детьми – тремя сыновьями и дочкой. Судя по кадрам, звездное семейство готовилось к торжеству, надев роскошные костюмы и вечерние платья.

INSTAGRAM

"С Днем благодарения всех, кто отмечает сегодня и поцелуи от нас для каждого", – написала Виктория Бекхэм в Instagram.

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