Дженнифер Энистон и Кортни Кокс устроили бильярдный баттл и сняли это на видео

Звезды сериала "Друзья" показали, как проводят время вместе

Дженнифер Энистон и Кортни Кокс много лет дружат вне съемочной площадки. Актрисы часто публикуют совместные фото и забавные видео, радуя своих многочисленных фанатов. На этот раз звезды сериала "Друзья" поделились курьезным роликом, где запечатлена их дуэль в бильярд.

Так, Дженнифер Энистон, которая планирует воссоединиться с Брэдом Питтом, опубликовала на своей странице в Instagram видео, как она и ее подруга разыгрывают партию. В записи видно, что Кокс мастерски владеет кием, а вот Энистон еще предстоит поупражняться в игре.

INSTAGRAM

"Друзья не должны позволять друзьям играть в бильярд (особенно когда их игра — отстой)", – прокомментировала свое поражение Энистон.

Напомним, что с прошлого года американский телеканал HBO и кинокомпания Warner Bros работают над специальным выпуском популярного телесериала 90-х "Друзья".

Известно, что Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Дэвид Швиммер, Мэтт Леблан и Мэттью Перри получат гонорары в размере от 3 миллионов до 4 миллионов долларов за участие в эпизоде.

Подробности о новых "Друзьях" смотрите в сюжете:

Недавно также стало известно, что съемки продолжения сериала "Друзья" отложили из-за коронавируса.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться