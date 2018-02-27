Дженнифер Энистон отказывается ходить на свидания

Сегодня, 15:00

Актриса решила отодвинуть любовные дела на второй план 

Дженнифер Энистон. Фото: AFP
Дженнифер Энистон. Фото: AFP

Личная жизнь Дженнифер Энистон находится под пристальным вниманием публики после новости о разводе с Джастином Теру. Согласно СМИ, актриса в ближайшее время не порадует фанатов любовными интрижками.

Источники близкие к Энистон рассказали изданию HollywoodLife.com, что Дженнифер решила отодвинуть любовные дела на второй план и уделить время себе: "Она совершенно не заинтересована в поиске нового ухажера. Сейчас она хочет жить для себя, иметь личное пространство, проводить время с теми, с кем хочет и когда захочет и ни от кого не зависеть". Инсайдер также добавил, что актриса не только не заинтересована в свиданиях, но и интимная жизнь ее не особо волнует.

Некоторые фанаты считают, что такое решение Джен приняла в связи с тем, что в последнее время она сблизилась с Брэдом Питтом, и старые чувства дали о себе знать. К слову, не только поклонники ждут воссоединения экс-возлюбленных: мама актера мечтает о том, чтобы Дженнифер вернулась к ее сыну.

Инсайдеры, близкие к Брэду Питту, сообщают, что он рад решению Энистон, ведь "если она несчастлива в этих отношениях, ни в коем случае нельзя их продолжать", но, с другой стороны, его беспокоит повышенное внимание к себе.
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