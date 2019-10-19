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Дженнифер Энистон показала себя в детстве: фото

Актриса умилила сеть архивным снимком, на котором она совсем малышка

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:29
Дженнифер Энистон
Дженнифер Энистон
Фото: Getty Images

Дженнифер Энистон совсем недавно завела официальную страницу в Instagram, на которую уже подписались более 14 миллионов пользователей. Актриса активно делится с фолловерами личными фото, и на этот раз звезда сериала "Друзья" показала, как выглядела в детстве.

Смотрите, почему Дженнифер Энистон попала в Книгу рекордов Гиннеса:

Так, 50-летняя Дженнифер Энистон разместила в своем Insta-профиле два фото, на которых запечатлена в детстве и взрослой. "В стиле. тогда и сейчас", – подписала пост экранная Рэйчел Грин.
Дженнифер Энистон: тогда и сейчас
Фото: instagram.com/jenniferaniston
Дженнифер Энистон: тогда и сейчас
Фото: instagram.com/jenniferaniston
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Примечательно, что на втором снимке Джен попыталась повторить свой детский образ с панамой и кудрями. У актрисы это получилось хорошо, вот только щечки у Энистон сейчас не такие пухлые.

Подписчики буквально пришли в восторг от черно-белой фотографии кинозвезды и оставили более 50-ти тысяч комментариев. "Милый пирожок", – написала известная актриса Риз Уизерспун.

Недавно Дженнифер Энистон рассказала о неприятном инциденте с Харви Вайнштейном, которого обвинили в сексуальных домогательствах.

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