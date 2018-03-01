Дженнифер Энистон после расставания с Джастином Теру старается не оставаться в одиночестве

Сегодня, 14:00

В особняке Энистон временно поселились ее лучшие подруги

Дженнифер Энистон. Фото: AFP
Дженнифер Энистон. Фото: AFP

Дженнифер Энистон прилагает все усилия для того, чтобы безболезненно пережить развод с Джастином Теру. Пара сделала официальное заявление о своем расставании две недели назад, с тех пор актриса старается не оставаться в одиночестве.

Напомним, западным журналистам удалось выяснить, что одной из главных причин расставания пары стала голливудская актриса Наоми Уоттс.

Как сообщает The Sun, ссылаясь на источник, в особняке Энистон временно поселились ее лучшие подруги.  "Сейчас самые близкие люди Джен, примерно десять человек, живут у нее", — сказал инсайдер. По его словам, "все они остались у нее, потому что таким образом Джен легче справляться".

В ближайшее время компания переместится на Гавайи, где Энистон решила устроить себе отпуск. "Джен любит пляжный отдых — для нее нет ничего более расслабляющего, чем валяться на пляже или у бассейна. Обычно она ездит в Мексику, но только не в этот раз — ей сейчас там все сильно будет напоминать о Джастине", — пояснил источник.

Напомним, источники близкие к Дженнифер Энистон рассказали, что актриса решила отодвинуть любовные дела на второй план и уделить время себе.
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