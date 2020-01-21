Дженнифер Энистон прокомментировала теплые объятия с Брэдом Питтом

Голливудская звезда удивилась поведению экс-супруга

Дженнифер Энистон Фото: Getty Images

На днях в Сети появились кадры, на которых бывшие супруги Дженнифер Энистон и Брэд Питт тепло обнимаются за кулисами церемонии вручения премии Гильдии киноактеров The Shrine Auditorium в Лос-Анджелесе. Фотографам удалось запечатлеть момент, когда звезда фильма "Однажды в Голливуде" и Дженнифер обмениваются приветствиями, а перед выходом Энистон на сцену Брэд Питт нежно удерживает ее руку.

Более подробно о воссоединении голливудских актеров смотрите в сюжете:

После таких кадров поклонники затаили дыхание в надежде, что их кумиры вскоре объявят о воссоединении. Сама Дженнифер уже прокомментировала трепетную поддержку ее бывшего супруга за кулисами церемонии.

Как оказалось, звезды была удивлена, как эмоционально Питт отреагировал на ее победу. Отметим, что Энистон получила награду в номинации "Лучшая женская роль в драматическом сериале" за роль в "Утреннем шоу". Когда журналистка издания ET Шерил Хики сказала ей, что Брэд едва не пустил слезу, когда смотрел, как она принимает награду, Дженнифер очень удивилась и недоверчиво заявила: "О нет!".

Брэд Питт нежно прикоснулся к руке экс-жены Фото: Getty Images

После Хики спросила звезду сериала "Друзья", как это — чувствовать любовь и поддержку секс-символа Голливуда, а также всех ее друзей.

"Это значит для меня очень много! Мы все выросли вместе. Вот почему их работа трогает меня, будоражит и позволяет быть здесь. Это просто фантастика", — сказала Дженнифер.

Напомним, что Брэд Питт и Дженнифер Энистон планируют вместе усыновить ребенка.

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