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Дженнифер Энистон рассказала о неприятном инциденте с Харви Вайнштейном

У голливудской актрисы встреча с продюсером наложила неприятный отпечаток

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:19
Дженнифер Энистон
Дженнифер Энистон
Фото: Getty Images

Голливудская актриса Дженнифер Энистон, которая призналась в чувствах к Брэду Питту, впервые решилась рассказать о своем отношении к скандальному кинопродюсеру Харви Вайнштейну. Напомним, что голливудскую знаменитость ряд известных персон обвинили в сексуальных домогательствах.

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50-летняя актриса стала одной из героинь журнала Variety под названием "Сила женщины". Во время общения с журналистами звезда сериала "Друзья" вспомнила о неприятном инциденте с Харви Вайнштейном. К счастью, ей удалось избежать с его стороны сексуальных домогательств, но осадок у Дженнифер Энистон все же остался. Кинозвезда вспомнила случай, который произошел с ней во время премьеры фильма "Цена измены".

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"Был премьерный ужин. Я помню, что он сидел за столом с Клайвом Оуэном, а наши продюсеры и мой друг сидели со мной. И он буквально подошел к моему столу и сказал другу: "Вставай!". Я была потрясена. Мой друг встал и двинулся, а Харви сел. Это было наглое и неподобающее поведение", – вспоминает Дженнифер.

Харви Вайнштейн
Харви Вайнштейн
Фото: Getty Images

Более того, актриса даже припоминает, что продюсер пытался запугать ее: "Я помню, когда Джорджина (его бывшая жена, – Ред.) только запускала линейку Marchesa. Он посетил меня в Лондоне на съемках и сказал, чтобы я надела одно из ее платьев на премьеру. Но ни одно из них мне не нравилось и не подходило. Он настаивал: "Ты должна его надеть". Но я ответила, что не надену. С другой стороны, что бы он сделал? Одел бы его на меня силой?".

Ранее сама Дженнифер Энистон рассказала о первой встрече с Анджелиной Джоли.

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