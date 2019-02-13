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Дженнифер Энистон снялась в откровенной фотосессии

Актриса поучаствовала в фотосъемке накануне 50-летия

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:01
Дженнифер Энистон
Дженнифер Энистон
Фото: instagram.com/mrchrismcmillan

Дженнифер Энистон, которая недавно грандиозно отметила 50-летие, снялась в эротичной съемке накануне праздника. Сексуальные фото голливудской актрисы на своей странице в Instagram опубликовал ее близкий друг Крис Макмиллан.

"С днем рождения, Джен. Ты мой друг. Мое вдохновение. Мой учитель. Я люблю эту девушку до Луны и звезд", – поздравил подругу Крис Макмиллан.

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На черно-белых снимках актриса позирует в белой рубашке-oversize на голое тело, а потом и вовсе снимает ее.

Дженнифер Энистон
Дженнифер Энистон
Фото: instagram.com/mrchrismcmillan

Дженнифер Энистон
Дженнифер Энистон
Фото: instagram.com/mrchrismcmillan

Дженнифер Энистон
Дженнифер Энистон
Фото: instagram.com/mrchrismcmillan

Дженнифер Энистон и Крис Макмиллан
Дженнифер Энистон и Крис Макмиллан
Фото: instagram.com/mrchrismcmillan

Поклонники в комментариях к эротичным фото 50-летней Дженнифер Энистон выразили свой восторг, ведь актриса выглядит потрясающе.

Ранее мы писали, что на день рождения к Дженнифер Энистон пришел ее бывший супруг Брэд Питт. А Джастин Теру, с которым актриса развелась совсем недавно, оригинально поздравил Дженнифер в сети.

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