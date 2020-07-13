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Дженнифер Энистон станет крестной мамой дочери Перри и Блума – СМИ

Сегодня, 09:00

Ожидается, что Кэти Перри родит в ближайшее время

Через несколько недель Кэти Перри и Орландо Блум станут родителями. Звездная пара ждет дочь и уже нашла для нее крестную маму. Согласно информации инсайдеров, крестить малышку Перри и Блума будет 51-летняя Дженнифер Энистон, которая ради благотворительности выставила на аукцион свое обнаженное фото.

Кэти и Орландо предложили крестить свою дочь актрисе Дженнифер Энистон, пишет Mirror. Звезда "Друзей" очень поддерживала Кэти во время беременности и проводила с ней много времени.

Актриса Дженнифер Энистон
Актриса Дженнифер Энистон
Фото: Getty Images

"Она была настолько прекрасным другом для беременной Кэти в этот сложный период. Беременность и карантин еще больше их сблизили. Энистон – лучший вариант для роли крестной мамы", – утверждает источник.

Отмечается, что это решение Пэрри и Блум приняли вместе, а Энистон сочла просьбу своих звездных друзей весьма трогательной.

"Она расплакалась, когда они попросили ее об этом", – добавил инсайдер.

Подробнее о беременности Кэти Перри смотрите в сюжете:

Напомним, что из-за пандемии коронавируса Кэти Перри и Орландо Блум отложили свадьбу. О том, что они вскоре станут родителями, стало известно в начале марта. Кэти выпустила клип, в котором предстала с округлившимся животом. После артистка также рассекретила пол малыша.

Недавно Дженнифер Энистон рассказала о браке с Брэдом Питтом.

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