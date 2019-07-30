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Дженнифер Энистон воссоединилась с экс-супругом: в чем причина

Смерть любимой собаки снова свела вместе бывшую пару

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:01
Дженнифер Энистон и Джастин Теру
Дженнифер Энистон и Джастин Теру
Фото: Getty Images

Голливудской актрисе Дженнифер Энистон, которая призналась в чувствах к Брэду Питту, пришлось снова воссоединиться со своим бывшим супругом Джастином Тером из-за смерти их общей собаки Долли. Отметим, что пара развелась еще в 2018-м году и каждый из экс-супругов начал свою жизнь отдельно. 

О секретах личной жизни Дженнифер Энистон смотрите в этом ролике:

47-летний экс-супруг звезды "Друзей" на своей странице в Instagram опубликовал фото умершей собаки (метисы белой швейцарской овчарки). На опубликованных кадрах видно руки женщины и подписчики предполагают, что это и есть Дженнифер Энистон, которая пригласила экс-мужа провести питомца в последний путь.

INSTAGRAM

"Сегодня вечером, на закате, после героической борьбы умерла наша самая верная защитница и член семьи – Долли. Сложила меч и щит... Она умерла в окружении всей семьи... Покойся с миром", – написал Теру в социальной сети.

Собака Долли сыграла важную роль в совместной жизни звездной пары, у которых не было детей. Во время развода экс-супруги не могли решить, с кем будет жить питомец. Некоторые поклонники считают, что именно этим вопросом манипулировал Джастин, чтобы затянуть бракоразводный процесс. 

Ранее сама Дженнифер Энистон рассказала о первой встрече с Анджелиной Джоли.

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