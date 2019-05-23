Дженнифер Энистон впервые рассказала о встрече с Анджелиной Джоли

Актриса призналась, что еще не знала, чем такая встреча обернется для ее брака

Голливудская актриса Дженнифер Энистон, которой приписывали роман с экс-супругом Брэдом Питтом и якобы то, что она получила дорогой подарок от него, опровергла все эти слухи. Однако, звезда сериала "Друзья" рассказала Vanity Fair о своей единственной очной встрече с Анджелиной Джоли.



По словам актрисы, женщины впервые случайно встретились на парковке Лос-Анджелеса в 2004 году, незадолго до начала съемок в фильме "Мистер и миссис Смит". Дженнифер, узнав напарницу мужа, поздоровалась и призналась, что Брэд очень рад сотрудничеству с ней.

"В тот день я остановилась перед Анджелиной и представилась. Мы встретились на автомобильной парковке, недалеко от локации, где снимались "Друзья". Я сказала: "Брэд так рад, что будет работать с вами. Надеюсь, что вы хорошо проведете время"", - рассказала Энистон.

Дженнифер также призналась, что как только начались съемки в фильме "Мистер и миссис Смит", она почувствовала, что в отношениях начинается разлад. Актриса поняла, что Питт увлекся другой женщиной, но она не хотела в это верить.

"На данном этапе меня уже ничего бы не удивило, но я бы хотела ему верить. Это по‑настоящему неприятно", - добавила актриса.

Напомним, Дженнифер Энистон отметила свой юбилей 11 февраля и закатила вечеринку, на которой побывал ее экс-супруг Брэд Питт.

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