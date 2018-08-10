Дженнифер Гарнер рассказала о том, как они с дочерью чуть не погибли

Актриса отпарвилась на отдых в Швецию

Дженнифер Гарнер. Фото: AFP

Не так давно актриса, а также экс-супруга Бена Аффлека, 46-летняя Дженнифер Гарнер отправилась отдыхать в Швецию. Со своей старшей дочерью, 12-летней Вайолет, они решили покататься на каяках. Во время их путешествия случилось непредвиденное: актриса с дочерью заблудились и выплыли на судоходную полосу:

"Мы заблудились на каяке? Да. Долго ли мы плыли и оказались в судоходной зоне? Боюсь, что да. Нас спасли? К счастью, да", – подписала снимок в Instagram Гарнер.

Дженнифер Гарнер с дочерью Вайолет Фото: instagram.com/jennifer.garner

На помощь им поспешил молодой чемпион по каякингу, член спасательной команды – Маттиас.

Дженнифер Гарнер Фото: instagram.com/langholmenkajak

"Дженнифер Гарнер чуть не погибла в водах Стокгольма со своей дочерью. Маттиас отправился на их поиски. К счастью, они заплыли не слишком далеко и их удалось спасти. Вот это приключение!", – написали на официальной страничке фирмы по аренде каяков.

Отметим, что у Дженнифер Гарнер и ее экс-супруга Бена Аффлека трое общих детей: 12-летняя Вайолет, 9-летняя Серафина и 6-летний Самюэл.

Ранее мы писали о том, что Бен Аффлек не будет играть Бэтмена. В СМИ также ходили слухи о том, что Бен хочет вернуть Дженнифер Гарнер. Напомним, супруги развелись в 2017 году после 12 лет брака и 13 лет отношений.