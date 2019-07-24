Дженнифер Лопес – 50! Самые интересные факты из жизни звездной красотки

Культовая певица отмечает сегодня юбилей

Дженнифер Лопес Фото: Getty Images

Популярная американская певица и актриса Дженнифер Лопес сегодня, 24 июля, отмечает юбилей. Смотря на эту красотку, тяжело поверить, что ей исполняется 50 лет! Не зря в этом году она получила официальный статус иконы стиля, ведь ее внешнему виду и физической форме можно только позавидовать.

Дженнифер Лопес назначила дату свадьбы с Родригесом. Подробности в сюжете:

Невероятная харизма, потрясающий голос и безупречная красота – такой симбиоз качеств помогли Лопес добиться успеха и стать одной из самых узнаваемых певиц на планете. В честь юбилея артистки Сегодня.Lifestyle подготовили для вас самые интересные факты из жизни звезды.

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1. У именитой певицы помимо Джей Ло есть и другие прозвища - Лола, Белла и Ла-Лопес. А в совсем юном возрасте Лопес из-за широких бедер и узкой талии сверстники называли "La Guitarra" (гитара), а из-за взрывного характера "Fuego" (огонь).

2. После окончания школы Дженнифер Лопес подрабатывала продавцом-консультантом в парфюмерном магазине.

Дженнифер Лопес Фото: Getty Images

3. Дженнифер как-то раз попала в тюрьму. Всему виной стала перестрелка, которую устроил на тот момент ее возлюбленный – самый богатый рэпер в мире Пафф Дэдди. Полиция задержала автомобиль, в котором певица пыталась скрыться с места происшествия, но сразу после допроса Джей Ло отпустили, а сам музыкант оказался в суде.

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4. Дебютный альбом "On the 6" Лопес назвала на честь маршрута в метро, по которому она добиралась в школу.

5. За роль в фильме "Если свекровь – монстр" в 2005 году знаменитость получила 15 миллионов долларов, что сделало ее одной из самых высокооплачиваемых латиноамериканских актрис в Голливуде.

6. В 2007 году звезда попала в рейтинг двадцати самых богатых женщин из всего шоу-бизнеса по версии Forbes.

Дженнифер Лопес Фото: instagram.com/jlo

7. Лопес никогда не страховала свои ягодицы на миллион долларов. Этот слух активно распространялся в СМИ несколько лет назад. На шоу Джеймса Кордена певица четко дала понять, что это ложь.

8. Уже несколько лет в райдере поп-звезды не меняется одно и тоже условие – чтобы во всех помещениях, где будет находиться певица (отель и гримерка) были белые розы и лилии, которые нужно менять каждые три дня. К слову, в 2012 году Джей Ло приезжала с концертом в Киев и в списке ее требований также были указаны эти цветы.

Также ранее мы писали о том, что Дженнифер Лопес, которая обручилась с бизнесменом Алексом Родригесом, порадовала поклонников необычным интервью. Звезда откровенно рассказала о беременности, родах и материнстве собственным детям.

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