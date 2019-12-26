Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес поделились милыми семейными снимками

Влюбленные умилили сеть снимками с празднования Рождества

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:33
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес
Фото: Getty Images

50-летняя Дженнифер Лопес и 44-летний Алекс Родригес, на свадьбу которых придут все экс-бойфренды певицы, показали, как встретили Рождество.

Подруга Дженифер Лопес рассказала все секреты свадьбы, смотрите подробности в видео:

На милых семейных снимках, которые звезды опубликовали в своих соцсетях, пара запечатлена в одинаковых пижамах в красно-черную клетку. Влюбленные демонстрируют свои чувства и вдохновляют миллионы подписчиков своим примером.

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес
Фото: instagram.com/arod

"Не нужно омелы... Всех с Рождеством! Я люблю тебя, и желаю всем самого счастливого и прекрасного праздника ", – сопроводила снимок поцелуя с Алексом Родригесом Дженнифер Лопес.

Читайте также:
Дженнифер Лопес поделилась романтическим видео с женихом

В Рождество рядом с Дженнифер были ее дети, 11-летние двойняшки Макс и Эмми.

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес с детьми
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес с детьми
Фото: instagram.com/arod

Напомним, ранее Дженнифер Лопес призналась, что хочет еще раз стать матерью и подарить возлюбленному ребенка. Такое заявление артистка сделала во время интервью изданию People, украсив одну из его обложек выпуска "Человек года".

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Дженнифер Лопес рассказала о сексуальных домогательствах режиссера Дженнифер Лопес и Алекс Родригес отпраздновали помолвку: романтичные кадры Назад в прошлое: Дженнифер Лопес повторила свой легендарный образ на шоу Versace
фото Рождество Дженнифер Лопес Алекс Родригес
Реклама

Новости партнеров

Вкуснейшая утка с рисом в духовке
Вкуснейшая утка с рисом в духовке
Яблоки для шведской королевы
Яблоки для шведской королевы
Оригинальные идеи для однокомнатной квартиры: как удивлять гостей
Оригинальные идеи для однокомнатной квартиры: как удивлять гостей
Девушка Артема Шабанова сводит с ума
Девушка Артема Шабанова сводит с ума
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 10:42Fun

Девочка нашла на елке не запланированный родителями сюрприз: фото

Сегодня, 08:06Fun

Новолуние 26 декабря: что ни в коем случае нельзя делать

Вчера, 17:14Fun

Рождество Христово 2019 у католиков: что ни в коем случае нельзя делать

Вчера, 13:29Fun

Поздравления с католическим Рождеством: картинки, открытки, стихи и смс

Вчера, 11:45Food

Что готовят на Рождество в Европе: три рецепта праздничной выпечки

Вчера, 05:00Events

Католическое Рождество 2019: красивые картинки, открытки и поздравления

Вчера, 04:51Fun

25 декабря: какой праздник, что нельзя делать и приметы

24 декабряEvents

Гороскоп на 25 декабря для всех знаков зодиака: кому повезет в этот день

24 декабряШоу-бизнес

"Даже друзья не знали": вся правда о рождении детей Максима Галкина и Аллы Пугачевой

24 декабряEvents

Как встречать год Крысы 2020, чтобы он был удачным и счастливым

24 декабряFun

Тигр попытался съесть ребенка в зоопарке: появилось видео

24 декабряШоу-бизнес

Святослав Вакарчук выступил на корпоративе в Минске: артисту заплатили впечатляющий гонорар

24 декабряFood

Что приготовить на Новый год 2020 Крысы

24 декабряFun

24 декабря: какой праздник, что нельзя делать и приметы

23 декабряШоу-бизнес

Родители 26-летнего бойфренда Мадонны прокомментировали их роман

23 декабряШоу-бизнес

Роскошный ресторан и белый декор: дочь Кузьмы Скрябина поделилась новыми фото со свадьбы

Новости партнеров

Конвертики из лаваша с разными начинками на сковороде
Конвертики из лаваша с разными начинками на сковороде
Как сложить блины: 20 способов красивой подачи (фото)
Как сложить блины: 20 способов красивой подачи (фото)
Сына-фрика Елены Яковлевой поймали и избили
Сына-фрика Елены Яковлевой поймали и избили
Розововолосая Наталья Ветлицкая снова покинула Россию
Розововолосая Наталья Ветлицкая снова покинула Россию
Стало известно о неожиданной опасности мандаринов
Стало известно о неожиданной опасности мандаринов
Тина Кароль и Асия Ахат впервые показали особняки
Тина Кароль и Асия Ахат впервые показали особняки
10 знаменитостей, которые умерли на пике славы
10 знаменитостей, которые умерли на пике славы
Назван продукт, снижающий потенцию у мужчин
Назван продукт, снижающий потенцию у мужчин