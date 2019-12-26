Дженнифер Лопес и Алекс Родригес поделились милыми семейными снимками

Влюбленные умилили сеть снимками с празднования Рождества

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес Фото: Getty Images

50-летняя Дженнифер Лопес и 44-летний Алекс Родригес, на свадьбу которых придут все экс-бойфренды певицы, показали, как встретили Рождество.

Подруга Дженифер Лопес рассказала все секреты свадьбы, смотрите подробности в видео:

На милых семейных снимках, которые звезды опубликовали в своих соцсетях, пара запечатлена в одинаковых пижамах в красно-черную клетку. Влюбленные демонстрируют свои чувства и вдохновляют миллионы подписчиков своим примером.

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес Фото: instagram.com/arod

"Не нужно омелы... Всех с Рождеством! Я люблю тебя, и желаю всем самого счастливого и прекрасного праздника ", – сопроводила снимок поцелуя с Алексом Родригесом Дженнифер Лопес.

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В Рождество рядом с Дженнифер были ее дети, 11-летние двойняшки Макс и Эмми.

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес с детьми Фото: instagram.com/arod

Напомним, ранее Дженнифер Лопес призналась, что хочет еще раз стать матерью и подарить возлюбленному ребенка. Такое заявление артистка сделала во время интервью изданию People, украсив одну из его обложек выпуска "Человек года".

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